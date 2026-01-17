Z Kyjeva do Vatikánu. Pavla čeká setkání s papežem, mluvit by mohli i o Ukrajině

Prezident Petr Pavel je na cestách. Zatímco ještě včera pobýval na Ukrajině, kde byl už potřetí, v pondělí odletí na jinou mimořádnou cestu. Ve Vatikánu se setká s papežem Lvem XIV. Návštěva Svatého stolce a setkání s papežem patří mezi nejprestižnější, na které může být nějaký státník pozván.
Papež Lev XIV. přednáší své první vánoční požehnání a poselství Městu a světu...

Papež Lev XIV. přednáší své první vánoční požehnání a poselství Městu a světu (Urbi et orbi). (25. prosince 2025) | foto: Reuters

Papež Lev XIV. slouží vánoční mši. (24. prosince 2025)
Papež Lev XIV. přijal ve Vatikánu maďarského premiéra Viktora Orbána. (27....
Prezident Petr Pavel při natáčení svého novoročního projevu, který televize...
Prezident Miloše Zeman se ve Vatikánu sešel s hlavou římskokatolické církve,...
Obvykle půlhodinová, takzvaná privátní či soukromá, audience představuje nejvyšší formu oficiálního přijetí, jaké papež státníkům poskytuje.

„Přijetí hlavy státu u papeže patří k nejprestižnějším a zároveň nejcitlivěji regulovaným událostem diplomatického protokolu. Nejde o pouhou zdvořilostní návštěvu ani o osobní setkání dvou významných osobností, ale o vysoce formalizovaný protokolární akt, v němž se propojuje státní, duchovní i symbolický rozměr papežského úřadu,“ vysvětluje lektor etikety a bývalý protokolář Martin Churavý.

„Papež zde vystupuje současně jako hlava suverénního státu Vatikán i jako nejvyšší představitel katolické církve a globální morální autorita,“ dodává Churavý. Právě tato dvojí role dělá z audience zcela výjimečnou a odlišnou věc na rozdíl od přijetí jiných hlav států.

Od sametové revoluce navštívili papeže všichni čeští prezidenti. To podle prezidentské kanceláře podtrhuje kontinuitu a nadstranickost vzájemných vztahů. Předchůdci Lva XIV. navštívili Česko a Československo už čtyřikrát. Papež Jan Pavel II. poprvé přijel do České republiky v roce 1990. Navštívil Prahu, Velehrad a Bratislavu. Jen rok po pádu železné opony se Československo stalo po Polsku druhou zemí bývalého východního bloku, kam dorazil.

Znovu se Jan Pavel II. podíval do Česka o pět let později. V roce 1995 navštívil Prahu a Olomouc. Svatořečil tehdy Zdislavu z Lemberka a kněze Jana Sarkandra. Potřetí dorazil papež do Česka v roce 1997. O dva roky později, v roce 1999, prezident Václav Havel vyrazil do Vatikánu.

Zatím poslední byl Benedikt

Nástupce Jana Pavla II. Benedikt XVI. pozval prezidenta Václava Klause do Vatikánu v roce 2009. Papež pak do Česka dorazil o tři měsíce později. Při velkolepé třídenní návštěvě zavítal do Prahy, Brna a Staré Boleslavi.

Zatím naposledy se český prezident – byl to Miloš Zeman – sešel s Benediktovým nástupcem, papežem Františkem, v dubnu 2014 ve Vatikánu. Pozval papeže na Velehrad, ten ale nedorazil.

Témata na stole

Podle prezidentské kanceláře bude pozvání papeže Lva XIV. k návštěvě Česka jedním z bodů programu. Na programu budou ale hlavně témata zahraničněpolitická.

Petr Pavel by mohl s papežem mluvit o možnosti podpory jednání o míru na Ukrajině, Blízkém východě nebo o vztazích mezi Evropou a Amerikou.

Dojít by mohlo i na některá domácí témata – třeba blahořečení několika kněží, které loni schválil papež. Jedná se o Jana Bulu a Václava Drbolu, kteří byli zavražděni komunistickým režimem v rámci babických procesů.

Dalším bodem jednání může být i otevřený dopis, který Pavel dostal od několika obětí sexuálního zneužívání v české katolické církvi. Ty vyzvaly prezidenta, aby se jich při pondělním setkání s papežem Lvem XIV. ve Vatikánu zastal.

Naopak kancelář neočekává, že by proběhla jednání o česko-vatikánské smlouvě, která čeká na Pavlovu ratifikaci. Prezident totiž sám čeká na rozhodnutí Ústavního soudu, jestli je smlouva v souladu s ústavou. Kromě setkání se Lvem XIV. čekají prezidenta i jednání s kardinálem Pietrem Parolinim, státním sekretářem, tedy jakýmsi vatikánským premiérem.

Pavel v Římě navštíví i některá místa spojená s českými dějinami, například kolej Nepomucenum, která je určena pro české bohoslovce. Prezident také zavítá do kostela svatého Klementa, kde je hrob svatého Cyrila.

