Sedm ústavních rádců. Kdo Pavlovi pomůže s výběrem nových soudců

Ústavní právník Marek Antoš.

Kandidáty bude Pavel posuzovat na základě několika kritérií. Obsahovat budou profesní zkušenost, převahu by měli mít soudci obecných soudů a akademici, doplnit je mají i další profesionálové. Dalším kritériem bude odbornost, a to nejen v ústavním, případně mezinárodním a evropském právu, ale i v občanském, trestním nebo správním právu.

Pavel řekl, že proces jmenování chce učinit transparentnějším. Tento týden obešle 23 institucí, které by měly předložit své kandidáty, bude mezi nimi Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud (NSS), vrchní soudy, Soudcovská unie, Unie státních zástupců. Unie podnikových právníků, Advokátní komora, Notářská komora, Ústav státu a práva Akademie věd ČR, právnické fakulty a krajské soudy.

S výběrem mu pomůže sedmičlenný konzultační tým odborníků, jejichž jména prezident v pondělí oznámil.

Marek Antoš (43)



Antoš je ústavní právník, vedoucí katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy (od roku 2020). Původně známý novinář věnující se informačních technologiím, o počítačích psal už na základní škole, později publikoval na webu Živě.cz a v roce 1998 stál u zrodu společnosti Internet Info a serveru Lupa.cz, který vedl až do roku 2005.

Už jako úspěšný podnikatel vystudoval pražskou právnickou fakultu (2004), kde získal i titul Ph.D., na Fakultě sociálních věd UK absolvoval také politologii (2005).

Posledních 15 let se profiluje jako ústavní právník, zabývá se problémy politického systému, přezkumem ústavnosti zásahů do sociálních práv, financováním politických stran nebo volbami a volebním právem.

V letech 2006 až 2008 a 2014 až 2018 byl členem akademického senátu pražské právnické fakulty, od roku 2018 je jejím proděkanem pro komunikaci a IT, vede i fakultní časopis Jurisprudence. Studoval i v zahraničí, nejprve na univerzitě ve Stockholmu a v akademickém roce 2012/2013 pak srovnávací ústavní právo na Středoevropské univerzitě.

Uznávaná česká právnička Ivana Janů (22. srpna 2017)

Ivana Janů (77)

Janů je jednou z nejuznávanějších českých právniček s mezinárodním renomé. V letech 1993-2001 byla soudkyní a místopředsedkyní Ústavního soudu České republiky.

V červnu 2001 byla zvolena Valným shromážděním OSN soudkyní Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (ICTY), kterou byla do roku 2004. Na dalších deset let pak byla jmenována soudkyní Ústavního soudu (2004-2014) a v letech 2015 až 2020 vedla Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

Střední školu dokončila jako dcera sedláka až při zaměstnání v podniku Zemědělské stavby Praha. Poté vystudovala Právnickou fakultu UK, do roku 1983 pracovala jako právnička ve Výzkumném ústavu vodohospodářském v Praze, poté do roku 1989 v podniku Instav Praha. V letech 1978 až 1989 byla také přísedící soudkyní u obvodního soudu.

V únoru 1990 byla za KDU-ČSL kooptována do České národní rady (předchůdkyně Sněmovny), mandát obhájila v letech 1990 a 1992. Pracovala v ústavně-právním, mandátovém a imunitním výboru a zahraničním výboru, zúčastnila se prací na české ústavě a také vedla parlamentní delegaci v Radě Evropy. Poslaneckého mandátu se vzdala v listopadu 1993 po zvolení do Ústavního soudu.

David Kosař

David Kosař (43)

Kosař v současné době působí jako vedoucí a docent katedry ústavního práva a politologie Právnické fakulty Masarykovy univerzity a je docentem i na Ústavu pro otázky soudnictví. V minulosti působil jako asistent soudce Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu či jako ustanovený expert na české ústavní právo v mezinárodní investiční arbitráži.

Studoval na Masarykově univerzitě, Středoevropské univerzitě a New York University School of Law. Akademické stáže absolvoval i v řadě dalších zemích. Ve své bohaté publikační činnosti se zaměřuje zejména na ústavní právo a teorii, otázky soudnictví a lidská práva. V oblasti soudnictví získal dva velké evropské granty na výzkum fungování soudcovské samosprávy a neformálních institucí ovlivňujících soudní moc.

Ústavní právník Jan Kysela.

Jan Kysela (48)

Kysela je ústavní právník a vedoucí katedry politologie a sociologie na Právnické fakultě Univerzity Karlovy (od roku 2011). Od roku 1997 působí v horní komoře, mimo jiné jako asistent a poradce předsedy Senátu, od roku 1998 je tajemníkem senátní stálé komise pro ústavu.

Podílel se na komentářích k Ústavě ČR a k Listině základních práv a svobod, je autorem knih na pomezí ústavního práva, ústavní teorie a politologie.

Absolvoval Právnickou fakultu UK, kde studoval i doktorský studijní program a od roku 1998 zde učí, mezi roky 2018 a 2022 byl proděkanem Právnické fakulty UK pro doktorské studium, nyní je členem vědecké rady fakulty. V roce 2017 ho prezident jmenoval profesorem v oboru Ústavní právo a státověda. Jako student pracoval jako asistent poslance, v letech 2008 až 2023 byl členem pracovní komise Legislativní rady vlády pro správní právo, působí v rozkladové komisi ministerstva školství.

S prezidentem Petrem Pavlem jednal už během předvolební kampaně, nyní povede konzultační panel, který se bude zabývat výběrem kandidátů na nové ústavní soudce.

Hosty pátečního Rozstřelu DUELU jsou kandidáti do Senátu Anna Šabatová a Roman Kraus. (25. září 2020)

Anna Šabatová (71)

Šabatová je bývalá ombudsmanka a patří k nejvýraznějším českým ochráncům lidských práv. Této oblasti se intenzivně věnuje už od dob normalizace, kdy byla sama pronásledovaná komunistickým režimem.

Byla jednou z hlavních představitelek českého disidentu. Patřila k prvním signatářům Charty 77, později byla i její mluvčí, od konce 70. let minulého století se angažovala také ve Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS).

V letech 1971 až 1973 byla vězněná pro podvracení republiky. Po roce 1989 se zapojila do sociální práce, byla u zrodu úřadu veřejného ochránce práv a také předsedala Českému helsinskému výboru v letech 2008 až 2013.

Manželka již zesnulého novináře Petra Uhla byla po listopadu 1989 například poradkyní ministra práce a sociálních věcí, redaktorkou nebo zástupkyní ředitele pražského Městského centra sociálních služeb a prevence.

V roce 1996 dokončila dálkové magisterské studium českého jazyka a literatury na Filozofické fakultě UK, o 12 let později obhájila doktorskou práci na katedře teorie práva právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

V letech 2008 až 2014 působila jako odborná asistentka na Katedře sociální práce Univerzity Karlovy. V úřadu ombudsmana byla nejprve mezi roky 2001 a 2007 zástupkyní zakladatele úřadu Otakara Motejla a později šest let, 2014 až 2020, veřejnou ochránkyní práv.

Jiří Šesták - STAN (České Budějovice)

Jiří Šesták (66)

Šesták je manažer, pedagog, herec, spisovatel a politik. V letech 1980 až 2020 byl členem Jihočeského divadla, několik let jej jako ředitel vedl.

V letech 2012 až 2018 byl senátorem za obvod č. 14 - České Budějovice, v letech 2016 až 2018 místopředsedou Senátu a v letech 2010 až 2016 a opět od října 2018 do září 2019 zastupitelem města České Budějovice za hnutí HOPB (Občané pro Budějovice).

V letech 2010 až 2014 byl rovněž člen rady města. Od listopadu 2019 do prosince 2020 byl prvním ředitelem Muzea paměti XX. století v Praze.

Absolvoval DAMU v Praze a v letech 1986 až 1989 studoval externě dramaturgii tamtéž. V roce 2012 zde úspěšně zakončil doktorandské studium. Na filmovém plátně jej diváci mohli vidět například v Menzelově snímku Obsluhoval jsem anglického krále nebo televizním seriálu Hop nebo trop.

Aktuálně se věnuje především pedagogické činnosti a literární tvorbě. Je členem správní rady Akademie múzických umění (AMU) v Praze. V autorské tvorbě se Jiří Šesták věnuje jak dramatické tvorbě, tak odborné literatuře a beletrii.

Bývalá místopředsedkyně nejvyššího soudu Eliška Wagnerová (6. října 2020)

Eliška Wagnerová (74)

Wagnerová je bývalá soudkyně Nejvyššího a Ústavního soudu a senátorka. Od začátku 90. let se jako vrcholná představitelka obou zmíněných soudních institucí podílela na přerodu polistopadové justice. Předtím strávila řadu let v emigraci v Německu a Kanadě.

Narodila se v Kladně a kvůli původu - jejího strýce věznili komunisté v Jáchymově - směla zprvu vystudovat jen tamní hutnickou průmyslovku. Až koncem 60. let mohla vystudovat práva na Právnické fakultě UK v Praze, dále získala titul Ph.D. v oboru politologie na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Poté byla pedagogicky činná v oboru srovnávací ústavní právo na univerzitách v Olomouci a v Brně.

Začínala jako podniková právnička, poté našla místo koncipientky v Lounech a nakonec pracovala v kladenské advokátní poradně. Atmosféra v Československu doby normalizace ji ale přiměla k odchodu z vlasti. Po návratu pracovala jako asistentka předsedy Ústavního soudu Zdeňka Kesslera.

V roce 1996 se stala soudkyní Nejvyššího soudu, který v letech 1998 až 2002 vedla. Následujících deset let byla místopředsedkyní Ústavního soudu. V Senátu zasedala od roku 2012 do října 2018, po celou dobu působila jako předsedkyně Komise pro Ústavu a parlamentní procedury.

Ve volbách do Senátu v roce 2018 již mandát neobhajovala. V lednu 2019 ji Senát navrhl Poslanecké sněmovně k volbě zástupce veřejného ochránce práv, a to společně s Markétou Seluckou, do druhého kola již nepostoupila.