Ústavní soud počátkem dubna uvedl, že problematické body představují zpovědní tajemství, které by pro katolickou církev platilo bez limitu, a přístup k církevním archivům, který by naopak mohla badatelům omezit. Nález brání dokončení ratifikace, řekl předseda soudu Josef Baxa. Rozpory je nutné odstranit, například dalším jednáním smluvních stran.
Zástupci vlády po rozhodnutí soudu uvedli, že právní důsledky nálezu Ústavního soudu studují a vyhodnotí varianty dalšího postupu. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) tehdy uvedl, že otevře téma na některém z příštích zasedání koaliční rady.
„Teď bude na Vatikánu, aby se blíže seznámil s výnosem Ústavního soudu a na základě toho potom případně navrhl, jak by se ta dvě ustanovení nebo paragrafy mohly změnit,“ řekl ve středu Pavel. Optimismus ohledně ochoty Vatikánu podle něj vyjádřil bývalý papežský nuncius v ČR Jude Thaddeus Okolo, se kterým se prezident sešel v pondělí.
Smlouvu připravila bývalá vláda Petra Fialy (ODS). Dokument upravuje vztahy mezi státem a katolickou církví. Návrh na posouzení souladu vyjednaného znění smlouvy s ústavním pořádkem podala skupina senátorů, pochybnosti měl i Pavel, jehož podpis chyběl k ratifikaci. Česká biskupská konference (ČBK) již dříve uvedla, že s verdiktem soudu nesouhlasí, jeho rozhodnutí nicméně respektuje a přijímá jako závazné.