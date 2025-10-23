Merrickovu nominaci na velvyslance v ČR oznámil americký prezident Donald Trump v únoru, necelý měsíc po své inauguraci. „Nicholas je velmi uznávaný podnikatel a pedagog, který vede rodinnou kancelář Kennyho a Lisy Trouttových v hodnotě 1,6 miliardy dolarů. Dříve byl finančním ředitelem dvou veřejně obchodovaných telekomunikačních společností a působil v několika velkých penzijních radách,“ uvedl tehdy Trump.
Dodal, že Merrick obdržel bakalářský titul z Virginské univerzity a magisterský titul z Harvardovy univerzity.
Americký Senát nominaci Merricka schválil na začátku října, velvyslancem v ČR je od 20. října. Poté, co v únoru Trump Merricka do funkce navrhl, se politologové, které tehdy oslovila ČTK, shodli , že Merrickovou doménou bude ekonomická diplomacie.
Analytik Jan Hornát z Univerzity Karlovy tehdy řekl, že Merrick má podobný profil jako Stephen King, který byl americkým velvyslancem v prvním období Trumpovy vlády.
Pavel ve čtvrtek přijme také dva velvyslance v ČR, kteří budou sídlit v jiných evropských městech, panamského velvyslance Vladimira Adolfa Franka Sousu se sídlem v Berlíně a guinea-bissauského velvyslance Augusta Artura Antónia Da Silvu se sídlem v Lisabonu.