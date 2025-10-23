Pavel přijme prověřovací listiny čtyř velvyslanců. USA bude nově zastupovat podnikatel a pedagog

Prezident Petr Pavel ve čtvrtek přijme prověřovací listiny čtyř nových velvyslanců, kteří budou působit na území České republiky. V Praze budou sídlit dva z nich, americký velvyslanec Nicholas Merrick a libanonský velvyslanec Karim Chalíl. Své nové vedoucí diplomatických misí budou mít též velvyslanectví Panamy a Guiney-Bissau.
Prezident Petr Pavel navštívil během cesty po Ústeckém kraji 4. brigádu rychlého nasazení v Žatci. (15. října 2025) | foto: ČTK

Nicholas Merrick
Merrickovu nominaci na velvyslance v ČR oznámil americký prezident Donald Trump v únoru, necelý měsíc po své inauguraci. „Nicholas je velmi uznávaný podnikatel a pedagog, který vede rodinnou kancelář Kennyho a Lisy Trouttových v hodnotě 1,6 miliardy dolarů. Dříve byl finančním ředitelem dvou veřejně obchodovaných telekomunikačních společností a působil v několika velkých penzijních radách,“ uvedl tehdy Trump.

Dodal, že Merrick obdržel bakalářský titul z Virginské univerzity a magisterský titul z Harvardovy univerzity.

Americký Senát nominaci Merricka schválil na začátku října, velvyslancem v ČR je od 20. října. Poté, co v únoru Trump Merricka do funkce navrhl, se politologové, které tehdy oslovila ČTK, shodli , že Merrickovou doménou bude ekonomická diplomacie.

Analytik Jan Hornát z Univerzity Karlovy tehdy řekl, že Merrick má podobný profil jako Stephen King, který byl americkým velvyslancem v prvním období Trumpovy vlády.

Pavel ve čtvrtek přijme také dva velvyslance v ČR, kteří budou sídlit v jiných evropských městech, panamského velvyslance Vladimira Adolfa Franka Sousu se sídlem v Berlíně a guinea-bissauského velvyslance Augusta Artura Antónia Da Silvu se sídlem v Lisabonu.

