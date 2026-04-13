Voliči chtěli změnu, řekl Pavel. V Maďarsku podle něj zvítězila demokracie

Podle něj o významu parlamentních voleb svědčí mimořádně vysoká volební účast, která byla v Maďarsku nejvyšší od pádu komunismu. Lidé podle Pavla vybírali mezi dvěma jasnými alternativami, ztělesněnými dosavadním premiérem Viktorem Orbánem a opozičním lídrem Péterem Magyarem.
„Voliči se vyjádřili pro změnu, jejich vzkaz je jednoznačný. Blahopřeji vítězi voleb Péteru Magyarovi a jeho straně Tisza. Oceňuji rovněž, že Viktor Orbán bez odkladu uznal porážku a oznámil odchod do opozice,“ dodal Pavel.
Opozičnímu hnutí Tisza a jejímu šéfovi Magyarovi v pondělí k vítězství pogratuloval i premiér Andrej Babiš (ANO), který před volbami podpořil dosavadního premiéra Orbána. Orbán, který stál v čele vlády 16 let, podle dřívějšího vyjádření Babiše vždy bojoval za silnější Evropu a maďarské národní zájmy.
Už dříve pogratulovali Magyarovi také zástupci tuzemské opozice či vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO). Podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) Česko ztratilo ve Viktoru Orbánovi spojence v EU. S budoucí maďarskou vládou bude ČR chtít mít nadstandardní vztahy.
Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už v neděli večer uznal porážku a blahopřál Peterovi Magyárovi k vítězství.
Také uvedl, že výsledek voleb je jasný a pro jeho stranu je bolestivý. Dodal, že bude Maďarům sloužit z opozice. Magyar řekl, že jeho strana získala bezprecedentní mandát.