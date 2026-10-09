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Nové fotky z kontroverzní cesty. Prezident Pavel navštívil tým chystající Dakar

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  9:58aktualizováno  9:58
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Prezident Petr Pavel zůstává v Maroku, kde navštívil bivak závodního týmu MM Technology. Česká firma zveřejnila fotografie ze setkání na sociálních sítích a uvedla, že s hlavou státu mluvila o závodění a Dakaru. Pavel se kvůli pobytu v zahraničí nezúčastní komunálních voleb, které v Česku začínají v pátek.

„Díky za návštěvu, pane prezidente. Zpestřil jste nám den!“ napsala společnost, která vyvíjí a vyrábí závodní kamiony pro dálkové rallye, včetně Rallye Dakar, k fotografiím. Pavel se v Maroku účastní soukromé cesty spojené s motorismem. Hrad současnou dovolenou hlavy státu prezentuje jako „chybu v plánování, která prezidenta mrzí“.

Redakce iDNES.cz v pátek Hrad oslovila, zda prezident své stanovisko nezměnil a odvolit nakonec přece jen nepřiletí. Mluvčí na dotaz zatím nereagoval.

Svého manžela hájí i první dáma Eva Pavlová. „Stát poprvé pevně stanovil termín komunálních voleb přímo zákonem. Zároveň ale neudělal nic pro to, aby lidem umožnil volit flexibilněji, a to nejen ze zahraničí, ale ani z jiného místa v České republice, kde právě pracují, studují nebo tráví čas,“ uvedla Pavlová.

Ani u ní není jisté, zda se nadcházejících voleb zúčastní. Jak už server iDNES.cz informoval, ve stejný den jako Pavel, tedy v pátek 2. října opustila republiku i první dáma. Pavlová však nedoprovází svého muže v Maroku, odletěla na Kanárské ostrovy.

Jeho neúčast vyvolala kritiku koaličních i opozičních politiků. Hrad ve středu iDNES.cz uvedl, že prezident své rozhodnutí nezmění a k volbám nepůjde.

Pozornost vzbudil také prezidentův odlet do Maroka soukromým tryskáčem. Jak ve čtvrtek informoval iDNES.cz, letoun patřící podnikateli Pavlu Hubáčkovi byl v daném termínu pronajat soukromé osobě. Společnost Creditas uvedla, že šlo o standardní komerční pronájem. Kdo cestu objednal a jak přesně byla financována, nebylo zpočátku jasné. Hrad následně uvedl, že si účastníci výpravy náklady rozdělili.

„Je to soukromá cesta. Kancelář prezidenta ji neorganizuje, a proto ji ani nemá jak komentovat,“ uvedl v reakci na dotazy mluvčí Hradu Vojtěch Šeliga.

Později však Šeliga informace iDNES.cz potvrdil. „S panem Hubáčkem se prezident osobně nezná. Letadlo si pronajala skupina účastníků a náklady si rozdělili mezi sebe, včetně prezidenta,“ doplnil ve čtvrtek odpoledne mluvčí Hradu.

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Nové fotky z kontroverzní cesty. Prezident Pavel navštívil tým chystající Dakar

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