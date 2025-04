Trump chce mír bez ohledu na Evropu, řekl Pavel a ohlásil setkání se Zelenským

Pavel to oznámil při středeční návštěvě Královéhradeckého kraje. Tématy rozhovoru se Zelenským podle něj budou aktuální vývoj jednání o příměří, možné ukrajinské kompromisy nebo potřeby zásobování municí a zbraněmi.

„Od začátku jsem zastával názor, že k dosažení míru je nutný kompromis. Neměl by však být naplněním ultimáta pro Ukrajinu a odměněním agresora,“ uvedl Pavel.

Ze strany Spojených států, které vedou mírová jednání, vidí mnohem více tlaků na Ukrajinu než na Rusko. „To, co je teď na stole, mnohem spíš naznačuje, že je snaha uzavřít dohodu, ať už je jakákoli, aby mohl Donald Trump oznámit, že se mu podařilo uzavřít mír bez ohledu na to, jak bude výhodný pro Ukrajinu a jaké následky přinese Evropě,“ sdělil prezident.

Česku republiku a Evropu by podle něj mělo velmi zajímat, jak bude mírová dohoda vypadat. „Pokud Rusko z této války vyjde posílené a přesvědčené o tom, že postup, který zvolilo se vyplácí, tak si tím velice pravděpodobně můžeme předplatit podobné problémy do budoucna,“ upozornil prezident.

Dojednaný mír by podle něj měl být co nejspravedlivější pro Ukrajinu. „Pokud budou přijaty nějaké ústupky územního charakteru, tak by měly být přijaty jako dočasné řešení, ne jako trvalé právní schválení stavu, kdy se okupovaná území stanou legitimně ruskými,“ dodal Petr Pavel.

Iniciativa Trojmoří sdružuje 13 států, včetně Česka. Zelenskyj dříve uvedl, že na summitu, který se koná 28. a 29. dubna, plánuje setkání kromě jiných s polským prezidentem Andrzejem Dudou.

Ukrajina čelí ozbrojené ruské agresi od února 2022, země se brání s podporou Západu. Spojené státy usilují o uzavření mírové dohody mezi Ukrajinou a Ruskem. Washington v posledních týdnech zkoušel domluvit částečné dohody o příměří týkající se energetiky a Černého moře. Jednání ale zatím nevedla k žádnému přerušení bojů. Americký prezident Donald Trump minulý týden pohrozil, že USA ukončí své snahy o urovnání konfliktu, pokud Moskva a Kyjev brzy nedosáhnou pokroku v rozhovorech.

Ukrajinský prezident se chystá na sobotní pohřeb zesnulého papeže Františka. Rád by se tam setkal s Donaldem Trumpem, jenž se do Vatikánu rovněž chystá.