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Kdo hájí ruské zájmy, není vlastenec. Pavel znovu tepe do Fica kvůli výroku o NATO

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  16:57aktualizováno  16:57
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Prezident Petr Pavel při návštěvě Spojených států znovu okomentoval výhrady, které měl k proslovu slovenského premiéra Roberta Fica o ruské válce na Ukrajině. „Pokud někdo upřednostňuje zájem Ruska před zájmem našich zemí, tak se rozhodně za vlastence označit nedá,“ řekl novinářům v reakci na Ficova slova o tom, že nepatří mezi hledače záminek války mezi NATO a Ruskem.

Premiér sousední země v sobotu vystoupil s projevem, ve kterém mimo jiné prohlásil, že nechce, aby se Slovensko zapojilo do vojenského konfliktu při aktivaci článku 5 Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně. „Dokud budu předseda vlády, nebudu souhlasit, aby se slovenští vojáci zúčastnili jakéhokoliv vojenského dobrodružství, které vyprovokuje někdo z NATO,“ napsal Fico o den později.

Pavel taková slova odsoudil s tím, že bychom se měli poučit z minulosti a neopakovat staré chyby. „Měli bychom si být vědomi, že právě toto oslabuje povědomí veřejnosti o závažnosti hrozeb,“ řekl.

„Pokud budeme lidem dlouhodobě opakovat, že Rusko i přes všechny hmatatelné důkazy není hrozbou a agresorem, tak se může stát, že tomu velká část veřejnosti uvěří,“ pokračoval prezident a dodal, že kvůli tomu hrozí neadekvátní reakce společnosti.

„V okamžiku, kdy se dostaneme do nějaké nepříjemné situace, tak poté budeme zaskočeni a paralyzováni,“ dodal.

Článek 5 Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně hovoří o tom, že útok na jednoho člena aliance je považován za útok proti všem.

Kdo upřednostňuje zájmy Ruska, není vlastenec

Fico v sobotu také prohlásil, že někteří západní politici usilují o konflikt mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem poté, co selhala strategie zničit Rusko ve válce na Ukrajině.

„Jestli dnes někdo podporuje ruské narativy, které jsou zcela objektivně zkreslené a vedou k tomu, abychom přestali věřit našim institucím a spojencům, tak je to čistě proti našemu národnímu zájmu,“ opáčil Pavel v pondělí.

„A kdokoliv se může zaštiťovat vlastenectvím, ale pokud upřednostňuje zájem Ruska před zájmem našich zemí, tak se rozhodně za vlastence označit nedá,“ zdůraznil dále.

Pavel na Ficův projev poprvé reagoval už v neděli, kdy uvedl, že vyjádření slovenského premiéra považuje za závažné a Česko by nemělo jít stejnou cestou. „Chápu, že jako bývalý generál NATO by rád bojoval. Očekávám, že v mém případě bude respektovat mírové směřování,“ vzkázal následně Fico české hlavě státu na svém facebookovém profilu.

Prezident Petr Pavel odpovídá na dotazy novinářů během své návštěvy Olomouckého kraje. (1. září 2026)
Briefing prezidenta Petra Pavla před odletem do USA na Valné shromáždění OSN (20. září 2026)
Západní politici usilují o válku s Ruskem, my bojovat nebudeme, řekl Fico (20. září 2026)
Slovenský premiér Robert Fico (9. září 2026)
10 fotografií

Pavel do Spojených států zamířil v neděli. Českou delegaci povede na 81. zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku, kde vystoupí s národním projevem.

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