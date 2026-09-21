Kdo hájí ruské zájmy, není vlastenec. Pavel znovu tepe do Fica kvůli výroku o NATO

Premiér sousední země v sobotu vystoupil s projevem, ve kterém mimo jiné prohlásil, že nechce, aby se Slovensko zapojilo do vojenského konfliktu při aktivaci článku 5 Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně. „Dokud budu předseda vlády, nebudu souhlasit, aby se slovenští vojáci zúčastnili jakéhokoliv vojenského dobrodružství, které vyprovokuje někdo z NATO,“ napsal Fico o den později.
Pavel taková slova odsoudil s tím, že bychom se měli poučit z minulosti a neopakovat staré chyby. „Měli bychom si být vědomi, že právě toto oslabuje povědomí veřejnosti o závažnosti hrozeb,“ řekl.
„Pokud budeme lidem dlouhodobě opakovat, že Rusko i přes všechny hmatatelné důkazy není hrozbou a agresorem, tak se může stát, že tomu velká část veřejnosti uvěří,“ pokračoval prezident a dodal, že kvůli tomu hrozí neadekvátní reakce společnosti.
„V okamžiku, kdy se dostaneme do nějaké nepříjemné situace, tak poté budeme zaskočeni a paralyzováni,“ dodal.
Článek 5 Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně hovoří o tom, že útok na jednoho člena aliance je považován za útok proti všem.
Kdo upřednostňuje zájmy Ruska, není vlastenec
Fico v sobotu také prohlásil, že někteří západní politici usilují o konflikt mezi Severoatlantickou aliancí a Ruskem poté, co selhala strategie zničit Rusko ve válce na Ukrajině.
„Jestli dnes někdo podporuje ruské narativy, které jsou zcela objektivně zkreslené a vedou k tomu, abychom přestali věřit našim institucím a spojencům, tak je to čistě proti našemu národnímu zájmu,“ opáčil Pavel v pondělí.
„A kdokoliv se může zaštiťovat vlastenectvím, ale pokud upřednostňuje zájem Ruska před zájmem našich zemí, tak se rozhodně za vlastence označit nedá,“ zdůraznil dále.
Pavel na Ficův projev poprvé reagoval už v neděli, kdy uvedl, že vyjádření slovenského premiéra považuje za závažné a Česko by nemělo jít stejnou cestou. „Chápu, že jako bývalý generál NATO by rád bojoval. Očekávám, že v mém případě bude respektovat mírové směřování,“ vzkázal následně Fico české hlavě státu na svém facebookovém profilu.
Pavel do Spojených států zamířil v neděli. Českou delegaci povede na 81. zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku, kde vystoupí s národním projevem.