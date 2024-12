Nechci dělat velká gesta, do rozpočtu zasahovat nebudu, řekl Pavel

„Státní rozpočet budí velkou pozornost, protože to je nejdůležitější zákon roku. Na druhou stranu budí pozornost i proto, že je v něm skryta určitá kontroverze,“ řekl Pavel. Uvedl, že nikdy nebyl přítelem velkých gest, naopak se chce snažit o taková řešení, která budou nejlepší pro většinu. Pavlovi poradci podle něj vládě vytýkali některé postupy či chybějící legislativní opatření.

Pavel dodal, že nechce zasahovat do toho, jak vláda rozpočet složí. Ministra financí Zbyňka Stanjuru a premiéra Petra Fialu podle svých slov na nedostatky upozornil, chtěl také ujištění, že nedojde k navýšení rozpočtu. Stanjura i Fiala to podle něj potvrdili. „To je pro mě důležitější než velké gesto,“ řekl Pavel. Je podle něj potřeba odstranit nedostatky v rozpočtu a nenavyšovat deficit.

„Mnozí si budou myslet, že rozpočet se měl vetovat. Viděl bych v tom smysl, kdyby veto vedlo k okamžité nápravě. Náprava rozpočtu se ale nedá dělat jednoduše,“ upozornil Pavel.

„Nejsem nijak vázán povinností podepsat všechno, s čím přijdou. Každý návrh zákona pečlivě studuji a vyhodnocuji všechna pro a proti. Mým zájmem je, aby návrh zákona byl přínosem pro všechny občany, nebo alespoň pro většinu,“ řekl Pavel. Žádný návrh zákona podle něj není navržen tak, aby souhlasil s každým aspektem.

Únavu z války na Ukrajině chápu, řekl Pavel

Prezident odpověděl také na otázku o budoucnosti války na Ukrajině. „Mnoho lidí je válkou na Ukrajině už unaveno. Já to naprosto chápu,“ řekl prezident. Obavy jsou podle něj legitimní, je ale potřeba se snažit o to, aby konflikt neskončil prohrou Ukrajiny. Zároveň je podle něj potřeba vyvinout tlak jak na Ukrajinu, tak na Rusko, aby obě země měly zájem jednat. Rusko ale podle něj v tuto chvíli chce jednat pouze za takových podmínek, které by byly pro Ukrajinu kapitulační.

Podle Pavla je legitimní, aby měly výkonnější zbraně přísnější posuzování při pořizování. Podle něj je to podobné jako pořizování řidičského průkazu. „Není to o omezování práv. Každý z nás musí splnit nějaká kritéria, pokud chce používat nějaký typ zbraní,“ vysvětlil. Úprava zákona, která by omezila používání tlumičů podle Pavla nikoho neomezuje.

Došlo také na méně formální otázky. Jeden z diváků se Pavla ptal, zda mu chyběla jeho rodina či přátelé v době, kdy působil na zahraničních misích. Podle Pavla šlo o zhruba 14 let. „Kontakt s domovinou jsem měl vždy. Navíc ve většině pobytů jsem měl rodinu s sebou, tak to bylo jednodušší,“ řekl Pavel. „Každý pobyt v zahraničí byl takovou školou vlastenectví. Člověk si uvědomí, co mu chybí, jak moc nám naše země přirostla k srdci,“ dodal.

Pobyt v zahraničí mu dal pocit, že je Česko v mnoha ohledech lepší zemí než ostatní. „Kvalita života v naší zemi je opravdu nadstandardně vysoká,“ uvedl.

Blbá nálada ve společnosti

Prezident dostal také otázku, jak vnímá špatnou náladu ve společnosti. „Blbá nálada je něco, co nás Čechy provází v historii poměrně často. Pohle na naši zemi se výrazně liší. Jsme víc kritičtí, než Češi, kteří žijí v zahraničí,“ řekl Pavel.

Pavel během pořadu také řekl, že bude trávit Vánoce s rodinou. „Myslím, že to je nejlepší způsob, jak se odpoutat od každodenních problémů a jak si dát najevo, co pro nás znamená rodina a klid a mír,“ řekl.

Diváci se prezidenta ptali také na to, jak se vypořádává s nenávistnými komentáři na sociálních sítích. „Jsou anonymní a proto dávají mnohým pocit, že tam mohou urážet nebo si kompenzovat svou vlastní frustraci,“ sdělil Pavel. Smysl má podle něj veřejná debata, reagovat na každý příspěvek by podle něj jen zhoršilo situaci.

Na otázky veřejnosti Pavel odpovídal už podruhé. V prvním díle pořadu, který se vysílal v srpnu, prezident například okomentoval situaci na Ukrajině či možnost obnovení základní vojenské služby. Ačkoliv řekl, že je potřeba zajistit bezpečnost země a navýšit počet záloh, dodal, že se v Česku obnovení základní vojenské služby nepřipravuje. Došlo ale i na odlehčenější otázky, jako třeba zda má prezident rád svíčkovou či jakého fotbalistu preferuje.

Pavel zároveň v srpnu uvedl, že chce v diskuzi s veřejností pokračovat, a to mimo jiné i prostřednictvím pořadu Zeptejte se prezidenta.