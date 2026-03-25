Ministři na Hradě. Zůna, Tejc a Metnar představují Pavlovi návrhy na generály

  11:16aktualizováno  11:16
Ministr obrany Jaromír Zůna na Pražském hradě představil prezidentovi Petru Pavlovi návrhy na jmenování nových generálů. Po schůzce Zůna odjel na své ministerstvo, kde ho čeká diskuse s premiérem Andrejem Babišem. Koho navrhnou na povýšení ve své gesci, prezident dopoledne probere také s ministry spravedlnosti Jeronýmem Tejcem a vnitra Lubomírem Metnarem. Tejc už na Hrad přijel. S médii ministři nehovořili.
Prezident Petr Pavel přijal ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO). (25. března 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Jaromír Zůna, místopředseda vlády a ministr obrany (24. března 2026)
Prezident na návrh vlády povyšuje do generálských hodností vojáky, policisty, hasiče či šéfy Vězeňské služby dvakrát ročně, a to na den vzniku samostatného Československa 28. října a u příležitosti Dne vítězství 8. května. Ministři nového Babišova kabinetu mu své návrhy dnes představují poprvé.

Loni v říjnu Pavel povýšil do generálských hodností osm mužů včetně ředitele Vojenského zpravodajství Petra Bartovského, kterého povýšil do hodnosti generálporučíka. V květnu povýšil 12 lidí a dvěma dalším hodnost propůjčil.

