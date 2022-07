Šabata končí jako šéfredaktor ČRo Plus, odchází z Českého rozhlasu

„Moje mise v Českém rozhlasu Plus se naplnila. Stanice i celé zpravodajství Českého rozhlasu jsou ve výborné kondici, ČRo Plus má poslechovost, jakou si nikdo při vzniku stanice netroufl odhadovat. Děkuji týmu zpravodajství a kolegům v Českém rozhlasu Plus za skvělou spolupráci v opravdu těžkých časech,“ uvedl Šabata. Je přesvědčen, že stanice zvládla covid, válku i další události zprostředkovat posluchačům v nejvyšším standardu veřejné služby.

Podle generálního ředitele Českého rozhlasu se stanice ČRo Plus dostala pod vedením Šabaty několikrát na samotný vrchol. „V počtu posluchačů zdolala několikrát maxima, která jsme považovali za těžko překonatelná,“ uvedl. Podle aktuálních výsledků výzkumu poslechovosti rádií v ČR Radioprojekt si ČRo Plus naladí 157 tisíc posluchačů denně. V březnu 2018, kdy Šabata nastupoval, to bylo denně kolem 55 tisíc lidí.

Šabata nastoupil do Českého rozhlasu v roce 2017 na pozici vedoucího programu stanice ČRo Radiožurnál. Šéfredaktorem ČRo Plus se stal 1. března 2018. V komentářích pro zpravodajský web Českého rozhlasu iROZHLAS.cz se věnoval především Slovensku, ekonomice a školství.

V minulosti působil jako šéfredaktor deníků MF DNES, Hospodářské noviny a projektu Naše adresa. Byl také šéfredaktorem deníku Pravda v Bratislavě a zástupcem šéfredaktorky slovenského SME. Pro tato média psal politické a ekonomické zpravodajství, komentáře, analýzy, rozhovory i sloupky.