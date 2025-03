Exposlanec Petr Wolf žádá v Paraguayi o status politického uprchlíka

Wolf u soudu, který řešil jeho žádost o domácí vězení, nabídl jako kauci nemovitost na předměstí hlavního města Asunción, informoval s odkazem na paraguayský deník ABC server Odkryto. Exposlanec si v ní chtěl odpykat domácí vězení. Soudkyně ale jeho žádost zamítla, Wolf tak dál zůstává ve vazbě.

Po Wolfovi bylo pátrání v Česku vyhlášeno v lednu 2013, v roce 2019 pak policisté zveřejnili, že ho vypátrali v Paraguayi. Zatčený byl loni na konci září. Podle policie to bylo na základě cíleného pátrání a intenzivní mezinárodní policejní spolupráce prostřednictvím Interpolu a za výrazného přispění policistů z Paraguaye, Argentiny a několika útvarů. Wolf měl podle serveru u sebe mexický pas na jméno Ian Robertson.

Česko sice nemá s Paraguayí uzavřenou smlouvu u vydávání, o vydání lze nicméně žádat na základě tzv. ujištění o vzájemnosti. České ministerstvo spravedlnosti požádalo paraguayskou stranu o vydání Wolfa už v roce 2016. „Kolegové jsou ve velice úzkém kontaktu s paraguayským státním zástupcem, v minulém týdnu proběhla schůzka,“ řekl nyní serveru Odkryto mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake.

Wolf byl poslancem v letech 2006 až 2010. Zvolen byl za sociální demokracii, později však stranu opustil. V roce 2012 ho ostravský soud uznal vinným z toho, že podvedl ministerstvo životního prostředí, od kterého dostal dotace na základě nepřesných a lživých informací.

Na dva projekty spolu s manželkou v letech 2005 až 2007 čerpal 11 milionů korun. Část peněz použil na hrazení vlastních nákladů, projekty navíc byly zkopírovány z internetu. Wolfovi za to soud uložil pět let vězení a pokutu milion korun. Vrchní soud v Olomouci trest Wolfovi zpřísnil na šest let a pokutu pět milionů korun.

K tříletému podmínečnému trestu a pokutě milion korun byla odsouzena i Wolfova manželka. Na svých internetových stránkách Wolf tehdy uvedl, že rozhodnutí soudu považuje za nesprávné a nespravedlivé. V lednu 2013 neúspěšně požádal o odložení výkonu trestu. Do vězení nenastoupil a policie po něm vyhlásila pátrání.

Peněžitý trest Wolf s manželkou uhradili ve splátkách. Peníze přicházely na účet soudu i v době, kdy byl na útěku. Platila je uprchlíkova manželka.