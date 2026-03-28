„Přeji novému vedení, aby uspělo. Nekritizuji, jak jedná ODS, a těším se na to, že koncepce, se kterou bylo vedení zvoleno, bude fungovat, byť je třeba jiná, než jsem měl já,“ řekl na úvod expremiér Fiala, kterého v lednu po dvanácti letech vystřídal ve funkci předsedy občanských demokratů bývalý ministr dopravy Martin Kupka.
Sám Fiala tentokrát nekandidoval, protože dle svých slov cítil, že strana potřebuje něco jiného. „To ale neznamená, že nebudu říkat, co si myslím. Třeba že věřím, že máme spolupracovat a že více než leštění vlastních značek je důležité vytvořit takovou sílu, která je schopna porazit Andreje Babiše ve volbách, a že na tom musíme intenzivně pracovat,“ prohlásil bývalý předseda vlády.
„Jsem přesvědčen, že máme spolupracovat. Máme spolupracovat i tak, že teď vytváříme mosty pro nějakou volební, předvolební sílu, která bude schopna čelit té mašinérii moci a populistům,“ dodal. Uvědomuje si, že tato myšlenka není nyní nejpopulárnější, ale přijde mu správná.
Nadále chce být aktivní v politice a veřejném prostoru, přesný plán, co dál, ale nemá.
Rozhovor se dotkl také demonstrace Milionu chvilek, která se konala minulou sobotu. Předseda spolku Mikuláš Minář na akci vyzval opozici, aby řekla, zda pro ni existují „červené linie“, po jejichž překročení by politici zvážili například toleranci menšinové vlády Andreje Babiše.
To však Fiala považuje za nápad, který nedává smysl. Vychází dle něho z několika špatných předpokladů. „První – základní problém je Macinka, Okamura, Turek, Babiš je umírněný. To je přesně to, co chce, abychom si mysleli. Na tom je postavena určitá strategie hnutí ANO. To je celé špatně. Základní problém je Andrej Babiš, ten umožňuje Macinku, Okamuru a další,“ vysvětlil.
Jako druhé zmínil, že o variantě tolerance Babišovy vlády se nikdy neuvažovalo. „Nikdy nebyla na stole. Nejenom z naší strany, a to je správně, ani ze strany Babiše,“ řekl.
„A za třetí. Proč by Babiš draze platil za podporu nějaké demokratické strany, když tu má úplně bez odporu ministry za SPD, kteří jsou jeho lidé, a směšné Motoristy, kteří udělají, co chce?“ dodal Fiala. „Demokratická strana, která by šla s Babišem, by dopadla jako Sociální demokracie.“