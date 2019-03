Petříček by rád pozval Putina i Trumpa do Prahy. Kvůli odzbrojení světa

Praha Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) by chtěl v Praze uspořádat konferenci o celosvětovém odzbrojení. Za účasti amerického prezidenta Donalda Trumpa, ruského prezidenta Vladimíra Putina i nejvyššího představitele Číny Si Ťin-pchinga. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že zatím o návrhu nic neví.

Ministr zahraničí svůj návrh podle svých slov minulý týden přednesl při návštěvě Spojených států. Na schůzce s poradcem pro národní bezpečnost Johnem Boltonem i americkým ministrem zahraničí Mikem Pompeem řešili zejména bezpečnostní otázky.

Zvláště s Johnem Boltonem se bavili kupříkladu o tom, že po skončení platnosti raketové smlouvy INF mezi USA a Ruskem by země jako Česká republika měly zájem na omezení některých typů zbraní. „Chtěli bychom začít diskusí mezinárodních expertů na tuto tematiku,“ uvedl Petříček pro MF DNES s tím, že by rád našel „globální režim“, který by omezení zbraní zajišťoval.

Petříček chce vyvíjet diplomatické snahy, aby mohla Praha zprostředkovat jednání světových lídrů o globálním snížení zbraní. „Praha by se opět mohla stát místem, kde by byl takto zásadní krok v oblasti odzbrojování učiněn. Budu rád, když naše diplomacie bude pracovat se společně smýšlejícími státy, jako je například Norsko nebo některé státy v jihovýchodní Asii,“ uvedl ministr zahraničí Petříček.



Petříček s Babišem o návrhu nehovořil

Podle informací deníku MF DNES premiér Babiš, který se příští týden chystá sejít s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, o Petříčkově úmyslu nemá žádné informace.

Petříček naopak vyvrací, že by se snažil svým návrhem na sebe strhnout pozornost. „Samozřejmě vnímám, že tato iniciativa nemusí uspět. Přesto myslím, že bychom se o něco takového po vypovězení smlouvy INF mezi Spojenými státy a Ruskem měli pokusit,“ dodal. Spojené státy od smlouvy o raketách krátkého a středního doletu odstoupily 1. února 2019, Rusko den poté.