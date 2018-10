Petříček nevidí důvod pro odchod českých vojáků z Afghánistánu. Poslanci se přou o misích

PRAHA Vojáci v Afghánistánu chrání českou i evropskou bezpečnost a není důvod k tomu, aby se Česko z alianční mise stáhlo. České televizi to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Podle něj ale na pořadu dne nyní není posilování české mise, i když si umí představit, že by o tom mohl s ministerstvem obrany a s generálním štábem jednat.

Petříček vyjádřil lítost nad smrtí českého vojáka, který v Afghánistánu padl v pondělí. Odmítl ale slova svého stranického kolegy a předsedy zahraničního výboru Sněmovny Lubomíra Zaorálka, že by Česko mělo z Afghánistánu odejít. „V tuto chvíli nevidím důvod, proč bychom neměli i nadále dostát našim spojeneckým závazkům,“ řekl.



Petříček: Je to i kvůli naší bezpečnosti

„Stále je řada důvodů, proč bychom měli v Afghánistánu zůstat. Je to i kvůli naší bezpečnosti, můžeme zamezit šíření obchodu s drogami, můžeme zabránit další migrační vlně z regionu. Jsou to věci, které mají přímý dopad na českou i evropskou bezpečnost,“ řekl Petříček. Pokud by se alianční vojáci z Afghánistánu stáhli, znamenalo by to podle něj chaos, nárůst migrace, zvýšení teroristické hrozby a větší šíření opia a heroinu.



Bezpečnostní situace v Afghánistánu podle ministra nyní není dobrá a alianční země musí jednat o tom, jak na to reagovat. Posilování české vojenské přítomnosti ale podle Petříčka není na pořadu dne. „Nicméně já budu rád, když s panem ministrem obrany, případně s generálním štábem budeme hovořit, zda můžeme ještě spojencům nabídnout nějaké rozšíření. Ale v tuto chvíli to není řešeno,“ uvedl.

Nepočítá ani s tím, že by se měnil mandát mise, který spočívá zejména v podpoře a výcviku afghánských bezpečnostních sil. „Cílem mise je zajistit stabilitu. Já bych neviděl důvody k měnění mandátu. V tuto chvíli mise má řádně stanovený mandát, je to spíš otázka, jak efektivněji jej plnit,“ řekl.

Poslanci zvažují smysl mise

Poslanci v úterý vyjadřují soustrast rodině rotného Tomáše Procházky, který padl v pondělí v Afghánistánu. Sněmovní výbor pro obranu chystá kvůli aktuálnímu dění na středeční ráno jednání, na které dorazí i ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) a náčelník generálního štábu Aleš Opata, uvedla předsedkyně výboru Jana Černochová (ODS). Strany v úterý polemizovaly o smyslu mise, SPD chce kvůli tomu svolat mimořádnou schůzi Sněmovny. Podle bývalého ministra zahraničí Lubomíra Zaorálka (ČSSD) by měly ČR i NATO zvažovat odchod z Afghánistánu, za řešení to považuje i KSČM. Další strany se vyjadřovaly opačně.



Místopředseda KDU-ČSL Jan Bartošek vojákům vzkázal, že jim země děkuje za službu. „Jsme na ně hrdí a stojíme při nich,“ řekl. V souvislosti s posledními událostmi požádal Černochovou o svolání výboru pro obranu. Hovořit by se podle něj mělo o tom, co aktuální situace znamená a jak postupovat, aby vojáci nebyli v ohrožení. Na mezinárodní úrovni by se podle něj mělo projednat, jak NATO chce dál řešit situaci v Afghánistánu.

Zaorálek řekl, že je zarmoucen. „Situace se zhoršuje, nevede ke stabilizaci, bude na to třeba reagovat,“ uvedl. Považuje za chybu, že aliance vůbec v Afghánistánu působí. „Stálo nás to biliony dolarů a důsledky jsou vesměs negativní,“ prohlásil. Česká republika i NATO by podle něj měly hledat cestu ven a zvážit odchod. „Jsme spojenci, držíme basu, nemůžeme jednat sami, dohodu je třeba hledat společně,“ řekl Zaorálek.

Speciální schůze proběhne ve středu ráno

Členové výboru pro obranu se sejdou ve středu ráno, oznámila Černochová. „Účast potvrdil ministr obrany i náčelník generálního štábu,“ uvedla. Zaorálkův postoj ji zarazil vzhledem k tomu, že v minulosti zastával opačné názory. Šéfa ČSSD Jana Hamáčka se chce ptát, zda je odchod z misí i jeho názorem a stanoviskem strany, protože by ji to mrzelo.



SPD začíná shánět podpisy pro svolání mimořádné schůze. „Je nezbytné, aby Sněmovna projednala cíle této mise a její soulad se zájmy ČR,“ uvedl místopředseda hnutí Radim Fiala. Místopředseda výboru pro obranu Radovan Vích (SPD) chce diskutovat o perspektivách zapojení českých vojáků do mise a o tom, zda jejich činnost odpovídá mandátu.

Předseda poslanců KSČM Pavel Kováčik vyjádřil rodině zesnulého vojáka soustrast, zdůraznil, že komunisté mise zásadně odmítají. „I tato je spíš válečná než humanitární. Myslíme, že když premiér Andrej Babiš (ANO) hledá způsob, jak se vyhnout těmto ztrátám, že tím řešením je odejít z Afghánistánu,“ uvedl.

Rakušan: Čeští vojáci jsou největšími profesionály

Místopředseda STAN Vít Rakušan řekl, že oběť na životě je tragická a vyvolává debatu, zda mise mají smysl. „My se domníváme, že mají, naši vojáci patří mezi největší profesionály mise NATO v Afghánistánu. Chceme, aby převážil racionální názor, že vojáci v Afghánistánu dělají práci pro větší bezpečnost ČR,“ uvedl.



Také místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová uvedla, že si činnosti vojáků váží. Poslankyně Helena Langšádlová dodala, že vojáci na misích chrání bezpečnost lidí v Česku. „Je na důstojnících, aby vyhodnotili konkrétní situace. Je třeba přijmout kroky, aby nebyli vojáci vystavování nepřiměřenému nebezpečí,“ dodala.