Petříček nevidí problém v přijetí 14 syrských sirotků. Bude o tom mluvit s Hamáčkem

Praha Česká republika by mohla přijmout 14 syrských dětí z uprchlických táborů v Řecku, jak navrhla europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL). Novinářům to v úterý řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Sám se Šojdrovou o její iniciativě zatím nejednal, podle něj musí věc především řešit ministerstvo vnitra. S ministrem vnitra a vicepremiérem Janem Hamáčkem (ČSSD) o tom chce mluvit.

Petříček připomněl, že o možném přijetí syrských sirotků už mluvil s Hamáčkem loni na podzim. „Pokud paní europoslankyně Šojdrová najde nějaké konkrétní sirotky v uprchlických táborech v Řecku, měli bychom být připraveni je přijmout,“ zopakoval tehdejší postoj. Šojdrová minulý týden oznámila, že přivezla z Řecka seznam 14 dětí, kterým by Česko mohlo pomoci.



Petříček uvedl, že seznam zatím neviděl a Šojdorvá ho ve věci nekontaktovala. Obecně ale problém v přijetí dětí nevidí. „Já si myslím, že Česká republika je dostatečně velká země, že by 14 malým dětem, které odskákaly konflikt v Sýrii, mohla pomoct,“ řekl. Se Šojdrovou zatím jednání dohodnuto nemá. „Já nejprve budu jednat s panem ministrem Hamáčkem, protože ona primárně oslovila ministerstvo vnitra. Ta procesní stránka je na ministerstvu vnitra, ne na ministerstvu zahraničí,“ řekl.

Řecké uprchlické tábory jsou podle Šojdrové přeplněné a řečtí představitelé ji ubezpečili, že by Aténám pomohlo, kdyby Česko převzalo jakýkoli počet dětí. Uvolnilo by se tím totiž místo pro ty děti, které teď žijí v nevhodných podmínkách, či dokonce na ulici.

Europoslankyně koncem loňského října oznámila, že by chtěla z přeplněných uprchlických táborů v Řecku přesídlit do Česka pět desítek syrských dětí bez doprovodu jako solidární humanitární gesto. Premiér Andrej Babiš (ANO) ale projekt označil za nesmyslný, tvrdí, že lepší je pomáhat sirotkům přímo v jejich vlasti. Před časem ministerský předseda uvedl, že chce v Sýrii vybudovat centrum pro sirotky. Plán je podle něj jeho soukromou iniciativou, nikoli projektem českého státu.

Na Babišův plán v úterý při reakci na Petříčkova slova odkázal i mluvčí prezidenta Miloše Zemana. „Pan premiér plánuje výstavbu centra pro 50 sirotků v Sýrii a postupně chce toto centrum rozšířit. To je opravdová a záslužná pomoc ohroženým dětem. Přesouvání dětí do cizího prostředí - jako by byly balíky slámy - je mimořádně neetické politikaření,“ uvedl na Twitteru.