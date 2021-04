Petříček prý na postu ministra zahraničí nelpí. S Hamáčkem o odvolání zatím nemluvil

Praha Ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček (ČSSD) osobně nehovořil s předsedou strany a vicepremiérem Janem Hamáčkem o spekulacích, že by po sjezdu sociální demokracie měl v čele resortu skončit. ČTK sdělil, že na funkci nelpí.

Podle médií by mohl Petříčka v čele diplomacie nahradit ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD), který ministerstvo zahraničí vedl ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD).



Petříček v sobotu ČTK napsal, že s Hamáčkem zatím osobně nehovořil. „Mohu jen zopakovat to, co už mnohokrát - na funkci ministra nelpím. Chci i nadále pracovat pro sociální demokracii. Zda to bude na MZV nebo jinde, to je na novém vedení,“ uvedl.

Podle informací serveru Lidovky.cz by měl Petříčka vystřídat Zaorálek, který Černínský palác vedl do prosince 2017. Na ministerstvo kultury by pak měl nastoupit poslanec a starosta Náchoda Jan Birke. „Nebudu se k tomu vůbec vyjadřovat," sdělil v sobotu Birke ČTK. „Řeči se povídají... Já mám na kultuře práce dost," napsal ČTK Zaorálek.

Petříček byl jedním z vyzyvatelů dosavadního předsedy Hamáčka v páteční volbě šéfa strany. Získal 95 hlasů, Hamáčka podpořilo 140 delegátů a vyhrál v prvním kole. Hamáček poté novinářům řekl, že pokud by měl výhrady k činnosti některých ministrů, sdělil by to nejprve jim. Doplnil ale, že žádnému ministrovi „bianco šek“ do sněmovních voleb nedává.