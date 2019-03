Maláčová, Petříček, Šmarda, Veselý. Kdo jsou noví místopředsedové ČSSD?

Hradec Králové Delegáti sjezdu ČSSD v Hradci Králové v sobotu dopoledne dokončili volbu pětice řadových místopředsedů. V prvním kole volby dostal ze zvolených kandidátů nejvíce hlasů starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda, a to 392. Ministryně práce Jana Maláčová získala o dva hlasy méně, poslance Ondřeje Veselého volilo 313 delegátů stranického sjezdu a ministra zahraničí Tomáše Petříčka 256 delegátů. Celkem jich k volbě přišlo 472.

Jana Maláčová (37) - 390 hlasů

Od loňského července je ministryní práce a sociálních věcí, ve funkci nahradila Petra Krčála, který rezignoval kvůli plagiátorství v bakalářské práci. Do té doby byla od června 2015 ředitelkou odboru rodinné politiky a politiky stárnutí na ministerstvu práce a sociálních věcí. Podle některých názorů se vypracovala v jednu z nejvýraznějších osobností strany a vlády, opozice a část odborníků jí ale kritizují za nákladné návrhy, které by podle nich mohly neúměrně zatížit rozpočet. Jde například o zvýšení životního minima či růst minimální mzdy. Kritizován byl také návrh jejího ministerstva na povinné e-neschopenky, naopak ve Sněmovně uspěl její záměr zrušit karenční dobu.

Vystudovala magisterský obor politologie na Univerzitě Johanna Wolfganga Goetha ve Frankfurtu nad Mohanem (2002 až 2007) a magisterský obor politická ekonomie Evropy na Londýnské ekonomické škole (2014 až 2016). Od listopadu 2007 do prosince 2011 byla analytičkou fondů EU na ministerstvu pro místní rozvoj, od ledna 2012 do dubna 2014 byla zástupkyní Kanceláře Senátu při Evropském parlamentu a od května 2014 do června 2015 působila jako vedoucí oddělení institucionální komunikace EU na Úřadu vlády. Členkou ČSSD je od roku 2008.

Od roku 2012 je místopředsedkyní Oranžového klubu, což je sdružení sociálnědemokratických žen, které usiluje o odstranění sexismu v politice, lepší sladění rodinného života s pracovním nebo o zavedení kvót pro zastoupení žen ve veřejném životě. V letech 2016 až 2017 byla členkou správní rady Česko-německého fondu budoucnosti. Je vdaná, má syna. Její manžel Aleš Chmelař je náměstkem ministra zahraničí.