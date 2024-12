Ještě nevyjela a už slaví úspěchy. Němci ocenili návrh mrkací lanovky na Petřín

O udělení prestižní ceny German Design Awards rozhoduje nezávislá mezinárodní porota složená z 35 odborníků z oblasti průmyslu, akademické sféry a designu. Předávání cen se uskuteční 7. února 2025 ve Frankfurtu nad Mohanem.

Pro tým Anna Marešová designers, která aktuálně připravuje i návrh lanovky na Ještěd, je to druhé takové ocenění. V ročníku 2021 získali cenu German Design Awards za návrh tramvaje T3 Coupé pro DPP.

Petřínská lanovka nyní stojí. Kvůli poničené a nesjízdné trati po silných deštích přestala jezdit 13. září. DPP už zahájil přípravné práce na opravu. Samotná rekonstrukce má začít v březnu příštího roku. V nové podobě se podle plánu lanovka opět rozjede v létě 2026.

Kromě rekonstruované trati z Újezda na petřínský kopec bude mít lanovka také nové vozy, a to právě podle designu studia Anna Marešová designers.

Návrh nové lanovky získal v Německu titul Excellence Product Design v kategorii Letectví, námořnictvo a železnice. Nové vozy mají být prosklenější, budou mít sklápěcí sedačky a upravenou vyhlídkovou plošinu. Při míjení na trati na sebe vozy zablikají, tedy jakoby „mrknou“.

Nová lanovka existuje i v podobě stavebnice

Kapacita jedné soupravy se zvýší ze 100 na 120 cestujících. Výrobu vozů začátkem příštího roku zahájí firma Doppelmayr, upřesnil také ve čtvrtek dopravní podnik.

„Aby se lidem během čekání po lanovce nestýskalo, vytvořili jsme pro veřejnost model nové lanovky z legendární české stavebnice Seva,“ uvedla Marešová. Lidé si ho mohou zakoupit například na webu dopravního podniku.

Nová podoba lanovky na Petřín od designérky Anny Marešové. (9. listopadu 2023)

Aktuálně studio řeší podobu lanovky na liberecký Ještěd. „Je to pro nás obrovská čest i výzva. Právě teď představujeme dvě možné varianty designu a už se těším na chvíli, kdy bude jedna z nich vybrána a my ji budeme moci doladit do posledního detailu,“ podotkla Marešová.

Petřínská lanovka patří k vyhledávaným turistickým atrakcím, která nabízí nevšední výhled na město a zájemce vyveze k Petřínské rozhledně, bludišti nebo Štefánikově hvězdárně. Je také součástí pražské MHD, kterou využívají například studenti vysokoškolských kolejí na Strahově či lidé navštěvující restaurace, dětská hřiště nebo zahrady a sady na Petříně.

Poprvé se rozjela v létě 1891 u příležitosti Jubilejní zemské výstavy. Vodou poháněná lanovka fungovala do roku 1921. Znovu byla otevřena až u příležitosti sokolského sletu v roce 1932, to už na elektrický pohon.

Návrh tramvaje T3 Coupé pro DPP z ateliéru Anny Marešové získal v roce 2021 v German Design Award nejvyšší ocenění Gold.