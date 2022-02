Brit hodlá zchátralému pivovaru na Lounsku vrátit zašlou slávu, v areálu chce i hotel

„Jde o opravdu působivý příklad českého průmyslového designu a je škoda, že byl tak dlouho opomíjen. Mám vizi, jak lze pivovaru vrátit jeho bývalou slávu, avšak přizpůsobenou 21. století. Tím, že se pivovar vrátí jako významná kulturní památka, může této oblasti přinést řadu socioekonomických výhod,“ řekl Nicholas Marley, jednatel společnosti ISG Development, jež komplex koupila před dvěma lety.

Sám Marley je původem z Velké Británie, dlouhodobě však žije a podniká v Česku.

Téměř 160 let stará památka ho zaujala architekturou i dobrou dopravní dostupností. Obec se nachází v blízkosti křižovatky dálnice D6 z Prahy do Karlových Varů a hlavního tahu 1/27 z Plzně na Most.

„Poloha v kombinaci s přírodními krásami oblasti vytváří danému místu jeho genius loci,“ uvedl Marley s tím, že plánovaný minipivovar ponese chmelařskou tradici zdejšího regionu.

Projekt renovace má na starosti Studio Anarchitekt, které se specializuje na obnovu historických objektů. „Máme dokončenou první etapu výměny střechy a opravu krovu ve středové části budovy. Novou krytinou je režná bobrovka. Letos chceme pokračovat v opravě střechy v levé části budovy nad budoucím minipivovarem. Následovat bude oprava komínů, odvlhčení zdiva. Nakonec bude restaurátorsky opravena omítka a repasována okna,“ popsala Petra Jílková ze Studia Anarchitekt.

Nejpoškozenější částí třípodlažní budovy je právě střecha a krov, které jsou kvůli vlhkosti a plísni v havarijním stavu. „Zdivo v suterénu ničí vzlínající vlhkost až do úrovně oken v přízemí, opadá omítka. Jinak je památka, přestože byla léta neudržovaná, v relativně dobrém stavu a dochovalo se mnoho původních částí,“ dodala Jílková.

Jako první má v areálu začít fungovat minipivovar. Tým architektů nyní připravuje jeho studii, a pokud vše půjde podle plánu, dokončen bude v roce 2023. O rok později se má otevřít restaurace a hotel má přivítat první hosty nejpozději v roce 2026. Záměr počítá s tím, že restaurace a hotel zaberou větší část opravované budovy.

Náklady jsou vyčísleny zhruba na 40 milionů korun. Pomoci s financováním mají dotační programy na záchranu kulturních památek.

Záměr se místním zamlouvá. „Nový majitel nás se svým plánem seznámil a vítáme, že pivovar ožije. Areál byl dlouhá léta opuštěný a jen chátral,“ uvedla starostka Petrohradu Jitka Dondová (NpO I).

Pivovar z 2. poloviny 19. století sloužil kromě vaření piva jako sklad zbraní, sklad a balírna léčivých rostlin a ve sklepích zrál sýr. Poslední dobou pustl.