V březnu by sněmovní volby vyhrálo ANO. STAN a Piráti posílili

Průzkum se konal od 1. do 31. března a zúčastnilo se ho 1025 lidí.

Od únorového průzkumu si hnutí ANO pohoršilo o jeden procentní bod. Preference Spolu zůstaly beze změny. Naopak hnutí STAN posílilo o tři procentní body a Piráti o dva procentní body. SPD rostlo nepatrně o půl procentního bodu. Motoristé ztratili dva procentní body a Stačilo! kleslo o jeden procentní bod.

„Hnutí ANO je nejčastější volbou lidí ve věku 45 a více let. ANO je na prvním místě u důchodců a mezi lidmi se středoškolským vzděláním s maturitou,“ uvedla agentura. Lidé ve věku 35 až 44 let volí nejčastěji koalici Spolu. Stejné je to i mezi vysokoškolsky vzdělanými lidmi a mezi zaměstnanci. „Podporu STAN zajišťují rovnoměrně zaměstnanci a podnikatelé. Jsou nejoblíbenější mezi studenty a prvovoliči,“ podotkli statistici.

Pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny opět skončila SOCDEM, která si pohoršila o jeden procentní bod na 2,5 procenta. Median upozornil, že u menších stran může statistická chyba činit 1,5 procentního bodu, u nejsilnějších stran až tři procentní body.

Pokud by volby dopadly tak, jak volební model Medianu ukazuje, pak by ANO v dvousetčlenné dolní komoře získalo 71 křesel. Spolu by mělo 41 mandátů, STAN 28, Piráti a SPD shodně 17 a Motoristé a Stačilo! by měli po 13 křeslech. Dvoučlennou koalici by tak mohlo složit pouze ANO se Spolu, měla by 112 poslanců. Další koalice by musely být složeny ze tří a více stran. Současná vládní koalice Spolu a STAN by měla 69 mandátů.

Voleb by se určitě zúčastnilo 49 procent dotázaných, dalších osm procent účast zvažuje. „Ochota zúčastnit se voleb oproti minulému šetření opět klesla, a to o 3,5 procenta,“ uvedli statistici. Při posledních sněmovních volbách na podzim 2021 byla účast 65,43 procenta.