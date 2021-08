Pevně doufám, že odmítání testů bude malé, říká Plaga. Z distanční výuky školy podle něj vytěží pozitiva

Lidovky.cz: Žáci se v září ve školách otestují na covid. Netestovaní budou muset nosit roušky, nebudou moci cvičit a zpívat. Nebudou se jim ostatní posmívat?

Tou nejsprávnější cestou je vybídnout rodiče, aby nechali své děti testovat. Bude to probíhat jen prvních 14 dnů. Je to o obrazu nákazy. Podle něj se budeme řídit, abychom zvládli podzim co nejlépe nejen ve školách, ale i v celé společnosti. Všichni rodiče se mohli na jaře přesvědčit, že neinvazivní testování ve školách zvládnou i malé děti, a dokonce bez asistence.

Je potřeba se na to podívat také z pohledu dětí, které se budou testovat. Úroveň ochrany při screeningu po návratu z dovolených a z prázdnin je velmi důležitá. Často bývá uváděno, že budou netestované děti nějakým způsobem při obědě separovány od ostatních. Ale jde jen o to, aby mezi nimi byla metr a půl vzdálenost. Na to jsme si všichni museli během 18 měsíců zvyknout.