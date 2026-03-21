Slavný malíř těmito listy reagoval na krutosti občanské války v rodném Španělsku a vybombardování města Guernica.
Dvě grafiky tvořené dohromady osmnácti výjevy s názvem Sen a lež Franca doprovází Picassův originální surrealistický text, který si teď mohou přečíst návštěvníci galerie.
„Víme, že dědeček majitele, od kterého jsme Picassovy grafiky v minulém roce koupili, je získal na světové výstavě v Paříži v roce 1937,“ uvedl ředitel krajské galerie Jiří Jůza.
Jméno prodávajícího nechtěl prozradit, ale pochází prý ze známé pražské rodiny, jejíž kořeny sahají k Masarykům, zároveň je propojená i s Ostravou.
Galerie měla už v minulosti ve sbírkách Picassovy práce vytvořené technikou kvaše, které však v devadesátých letech vrátila původním majitelům.
„Bylo to spravedlivé navrácení. Ale jsem rád, že se nám podařilo díky podpoře krajského úřadu získat nové Picassovy věci,“ zdůraznil Jůza.
Grafiky z roku 1937 vévodí aktuální výstavě v mezipatře Domu umění. Zahrnuje desítky vybraných maleb a grafik z výjimečné mezinárodní sbírky, která se vztahuje k době, kdy tvořil právě Picasso.
„Jedná se například o malby Oskara Domíngueze, Roberta Gonzáleze, Ilji Jefimoviče Repina a řady dalších,“ řekl ředitel a zároveň kurátor výstavy Jůza s tím, že expozice bude k vidění do 10. května..
Aktuálně je v Domě umění, jenž si připomíná sto let trvání, k vidění mimořádná expozice ze sbírek s názvem Metelice do očí. Současnou tvorbu prezentuje Milan Lasota s výstavou Fáze a doteky.