Babiš a Macinka v sovětském tanku. Lidé si u rozhlasu připomínají srpnovou okupaci

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  10:34aktualizováno  11:09
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Česko si v pátek připomíná 58 let od invaze vojsk Varšavské smlouvy. U budovy Českého rozhlasu v Praze začal kolem jedenácté hodiny pietní akt za účasti prezidenta Petra Pavla a dalších ústavních činitelů. Na místě se už sešly desítky lidí.

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Památku padlých a obětí srpnových událostí roku 1968 si připomínají na Vinohradské třídě představitelé státu, pamětníci i široká veřejnost.

K budově rozhlasu postupně za doprovodu armádní hudby přicházejí položit věnce ústavní činitelé a další hosté: prezident republiky Petr Pavel, předseda Senátu Miloš Vystrčil, předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura, velvyslanec Slovenska Martin Muránsky i pražský primátor Bohuslav Svoboda.

Někteří před budovu Českého rozhlasu dorazili s transparenty. Mezi nimi se objevila i cedule s vyobrazením vládních politiků – mimo jiné premiéra Andreje Babiše a ministra zahraničí Petra Macinky – vykukujících ze sovětského tanku, kterou přinesli zástupci opoziční strany Piráti. Stejný transparent byl k vidění i na pietním setkání před ruskou ambasádou ve čtvrtek. Dále se také objevila hesla vybízející k obraně veřejnoprávních médií před vládními změnami financování.

Česko si připomíná výročí okupace před budovou ČRo na Vinohradské třídě. (21. srpna 2026)
Česko si připomíná výročí okupace. Prezident Petr Pavel na Vinohradské třídě v Praze. (21. srpna 2024)
Česko si připomíná výročí okupace. (21. srpna 2024)
Česko si připomíná výročí okupace. Prezident Petr Pavel na Vinohradské třídě v Praze. (21. srpna 2024)
43 fotografií

„Kde máte rozvědčíka,“ ptal se zástupců Pirátské strany na místě jeden z kolemjdoucích, zřejmě na adresu hlavy státu Petra Pavla.

„V osmašedesátém přijely tanky a pošlapaly jakoukoli naději na to, že se tady posuneme k demokracii. To v podstatě politici dnešní vlády dělají znovu. Pošlapávají naděje na budoucnost, útočí na média a snaží se vyčistit státní správu. Symbolika je podobná, jde opět o ničení budoucnosti, i když ne tankem, ale z vládních pozic,“ popsal pro iDNES.cz jeden z přítomných zástupců Pirátů, kteří transparent s tankem přinesli.

Mezi účastníky jsou i pamětníci tehdejších událostí. „Pamatuji si to, jako by to bylo včera. Bylo mi sedmnáct, měla jsem prázdninovou praxi a ráno nás vzbudila sousedka s tím, že je okupace. Vyděsila jsem se, jestli nebude válka. Otec byl zaměstnanec armády, odjel a tři dny jsme o něm nevěděli,“ vzpomínala před rozhlasem čtyřiasedmdesátiletá Jarmila.

Úvodní slovo a zahájení slavnostních projevů už tradičně připadá na generálního ředitele Českého rozhlasu René Zavorala.

Dobové vysílání i festival na Výstavišti

V budově Českého rozhlasu je pro veřejnost připraven také doprovodný program. Otevřena je Galerie Vinohradská 12 s výstavou Praha volá svět! k 90. výročí stanice Radio Prague International. Návštěvníci si mohou z historických přístrojů poslechnout i dobové vysílání rozhlasu po drátě z 21. srpna 1968.

Výročí invaze připomínají i další akce v hlavním městě. Na pražském Výstavišti se opět koná festival NeverMore 68, který se letos zaměřuje na téma emigrace a osudy lidí, kteří po srpnu 1968 odešli ze země.

Kvůli nepříznivé předpovědi počasí organizátoři přesunuli hlavní program do vnitřních prostor Křižíkových pavilonů B a C. Akce nabídne podcastovou a video stage, stánky neziskových organizací i tematické výstavy. Návštěvníci areálu se také mohou těšit na projekci prvního filmu z americké dílny Miloše Formana s názvem Taking Off.

Zúčastníte se některé ze vzpomínkových akcí k výročí okupace?

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