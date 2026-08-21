Babiš a Macinka v sovětském tanku. Lidé si u rozhlasu připomínají srpnovou okupaci

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Památku padlých a obětí srpnových událostí roku 1968 si připomínají na Vinohradské třídě představitelé státu, pamětníci i široká veřejnost.
K budově rozhlasu postupně za doprovodu armádní hudby přicházejí položit věnce ústavní činitelé a další hosté: prezident republiky Petr Pavel, předseda Senátu Miloš Vystrčil, předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura, velvyslanec Slovenska Martin Muránsky i pražský primátor Bohuslav Svoboda.
Někteří před budovu Českého rozhlasu dorazili s transparenty. Mezi nimi se objevila i cedule s vyobrazením vládních politiků – mimo jiné premiéra Andreje Babiše a ministra zahraničí Petra Macinky – vykukujících ze sovětského tanku, kterou přinesli zástupci opoziční strany Piráti. Stejný transparent byl k vidění i na pietním setkání před ruskou ambasádou ve čtvrtek. Dále se také objevila hesla vybízející k obraně veřejnoprávních médií před vládními změnami financování.
„Kde máte rozvědčíka,“ ptal se zástupců Pirátské strany na místě jeden z kolemjdoucích, zřejmě na adresu hlavy státu Petra Pavla.
„V osmašedesátém přijely tanky a pošlapaly jakoukoli naději na to, že se tady posuneme k demokracii. To v podstatě politici dnešní vlády dělají znovu. Pošlapávají naděje na budoucnost, útočí na média a snaží se vyčistit státní správu. Symbolika je podobná, jde opět o ničení budoucnosti, i když ne tankem, ale z vládních pozic,“ popsal pro iDNES.cz jeden z přítomných zástupců Pirátů, kteří transparent s tankem přinesli.
Mezi účastníky jsou i pamětníci tehdejších událostí. „Pamatuji si to, jako by to bylo včera. Bylo mi sedmnáct, měla jsem prázdninovou praxi a ráno nás vzbudila sousedka s tím, že je okupace. Vyděsila jsem se, jestli nebude válka. Otec byl zaměstnanec armády, odjel a tři dny jsme o něm nevěděli,“ vzpomínala před rozhlasem čtyřiasedmdesátiletá Jarmila.
Úvodní slovo a zahájení slavnostních projevů už tradičně připadá na generálního ředitele Českého rozhlasu René Zavorala.
Dobové vysílání i festival na Výstavišti
V budově Českého rozhlasu je pro veřejnost připraven také doprovodný program. Otevřena je Galerie Vinohradská 12 s výstavou Praha volá svět! k 90. výročí stanice Radio Prague International. Návštěvníci si mohou z historických přístrojů poslechnout i dobové vysílání rozhlasu po drátě z 21. srpna 1968.
Výročí invaze připomínají i další akce v hlavním městě. Na pražském Výstavišti se opět koná festival NeverMore 68, který se letos zaměřuje na téma emigrace a osudy lidí, kteří po srpnu 1968 odešli ze země.
Kvůli nepříznivé předpovědi počasí organizátoři přesunuli hlavní program do vnitřních prostor Křižíkových pavilonů B a C. Akce nabídne podcastovou a video stage, stánky neziskových organizací i tematické výstavy. Návštěvníci areálu se také mohou těšit na projekci prvního filmu z americké dílny Miloše Formana s názvem Taking Off.