Násilí v civilizované společnosti nemá místo, zní z univerzit. Zřídily pietní místa

Zádušní mše svatá bude sloužena v sobotu 23. prosince v 15 hodin v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla. „Chceme se společně modlit za všechny oběti střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je to velké neštěstí, která zasáhlo mnoho rodin, navíc v tomto předvánočním období. Zvu všechny, aby přišli do tohoto společenství modlitby a sdílení zármutku. Kněze a věřící naší brněnské diecéze jsem požádal, aby ve svých modlitbách pamatovali nejen na oběti, ale i na jejich příbuzné a blízké,“ uvedl biskup brněnské diecéze Pavel Konzbul.

V souvislosti se čtvrtečními tragickými událostmi se také v pátek od 15 hodin uskuteční pietní setkání před budovou Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v ulici Arne Nováka. V reakci na tragickou událost na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Masarykova univerzita vypsala možnost finanční pomoci. Finanční příspěvek lze poskytnout formou daru přes Obchodní centrum Masarykovy univerzity.

Pietní místo je také v brněnském Divadle Husa na provázku. „Před pokladnou máme ceduli a svíčky včerejší tragické události,“ sdělila mluvčí Kateřina Theissigová. „Celou včerejší událost považuji za tragickou, zbytečnou a jednoduše šílenou na poměry dnešní doby a to jak z pohledu občana, tak i studentky jiné filozofické fakulty. Doposud nemůžu uvěřit, ze se něco tak barbarského stalo a soucítím se všemi rodinami a blízkými oběti,“ řekla pětadvacetiletá studentka psychologie filozofické fakulty Masarykové univerzity.

Černé prapory zavlály i na Univerzitě Hradec Králové, před tamní Filozofickou fakultou na náměstí Svobody vzniklo pietní místo a lidé tam zapalují svíčky. „Rádi bychom vyjádřili smutek nad dnešními tragickými událostmi na Filozofické fakultě UK. Násilí v civilizované společnosti nemá místo. Prosím, pokud budete moci, přijďte zapálit svíčku před FF UHK. Děkujeme,“ vzkázala Studentská komora Akademického senátu UHK.

„Vedení Univerzity Hradec Králové je aktuálně ve spojení s bezpečnostními složkami a konzultuje stávající situaci. S ohledem na zatím dostupné informace v souvislosti s činem v Praze v tuto chvíli není důvod pro přijetí žádného mimořádného opatření ve smyslu omezení provozu budov UHK,“ oznámil rektora hradecké univerzity Kamil Kuča.

Pietní místo vzniklo i na Univerzitě Palackého v Olomouci. Svíčky a květiny přinášejí od čtvrtečního večera zástupci univerzity, studenti i veřejnost k pietnímu místu, jež vzniklo u vstupu do univerzitní knihovny. Vedení univerzity od pátečního rána diskutuje o zvýšení bezpečnostních opatření.

„S kolegy budu diskutovat možnosti, jak může univerzita zvýšit bezpečnost svých studentů a zaměstnanců. Možná opatření, jako je například instalace bezpečnostních rámů ve vstupních prostorách našich budov, budeme konzultovat i s odbornými firmami,“ uvedl rektor Martin Procházka, jenž na pátek vypsal rektorské volno.

Asi 100 lidí, především studentů, se sešlo v 10 hodin před budovou, kde sídlí rektorát a Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na pietním aktu. Vystoupil na něm rektor univerzity Bohumil Jiroušek, který prohlásil, že před podobnými zločiny se nesmí ustupovat.

„Sledujeme zprávy z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a nechápeme, jak se něco takového může stát. Těžko se hledají slova. Je to bezprecedentní útok na lidské životy, který nemá ve svobodné společnosti místo. Soucítíme se všemi, kterých se tato situace dotýká a věříme v brzké uzdravení raněných. Nejvíc myslíme na všechny oběti a vyjadřujeme upřímnou soustrast jejich rodinám. Advent skončí jinak, než bych si přáli, státním smutkem den před Štědrým dnem. Nelze však jinak,“ prohlásil Jiroušek.

Promluvil také děkan Filozofické fakulty Jihočeské univerzity (FF JČU) Ondřej Pešek, který mimo jiné přečetl prohlášení děkanů filozofických fakult, které vyjadřuje podporu FF UK. David Durdis, student druhého ročníku FF JČU konstatoval, že přišel čas, kdy se musíme vyrovnat s těžkou a hlubokou ztrátou. „Ztracené životy nejsou jen číslo. Znamenaly naděje a osudy, které už nikdy nikdo nenaplní. Maminky a tatínky, jimž už se dítě domů nevrátí. Jménem studentů chci tímto vyjádřit hlubokou soustrast rodinám, blízkým našim kolegům a přátelům,“ uvedl Durdis.

Pietní místo vzniklo i v Liberci před budovou P zdejší Technické univerzity. Lidé nosí svíčky k nedávno odhalenému památníku, který nese název „Stejné místo. Stejný čas. Jiné pohledy.“ O dílo je opřená cedule s nápisem FF UK, jsme s vámi, FP TUL. Kolem jsou rozmístěny desítky svíček a další přibývají. Skromnější pietní místo vzniklo před libereckou radnicí. U památníku připomínajícím srpnové události roku 1968 tu někdo ze svíček seskládal písmena FF. Nechybí ani čerstvé květiny.

V Pardubickém kraji se v pátek na exponovaných místech poblíž supermarketů a některých škol objevily hlídky policistů s dlouhými zbraněmi. Posílené hlídky v policejních vozech byly podle redaktora MF DNES k vidění dnes dopoledne u Univerzity Pardubice, kde vzniklo pietní místo. Například ve Skutči ráno proběhla mše za zemřelé. Kondolenční přání vyjadřující soustrast rodinám obětí šíleného střelce zveřejnil už včera hejtman Pardubického kraje Martin Netolický nebo primátor Pardubic Jan Nadrchal. „Je těžko pochopitelné, že se něco takového může stát i u nás. Vyjadřuji upřímnou soustrast všem pozůstalým a soucítím s rodinami zraněných. Přeji si, aby se podobná situace již nikdy neopakovala! Prosím, buďme dál civilizovanou Evropou!“ napsal na Facebooku.

V kraji si oběti útoku připomněli také studenti Gymnáziu Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči na Chrudimsku při ranní bohoslužbě. „Je to tradiční adventní studentská mše při svíčkách, tentokrát jsme ji věnovali obětem tragické události na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy,“ uvedla ředitelka gymnázia Šárka Jonešová.

Černá vlajka vlaje i před rektorátem Západočeské univerzity v Plzni. „Jen těžko můžu popsat svůj šok. Školy mají být kromě míst vzdělanosti také místy, kde se všichni cítíme maximálně bezpečně, ale na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy bylo toto pravidlo brutálně znehodnoceno. Ať už byly útočníkovy pohnutky jakékoliv, svým odsouzeníhodným činem nevratně ovlivnil životy mnoha lidí,“ vyjádřil se k tragédii rektor ZČU v Plzni Miroslav Lávička.

Dodal, že vysoké školy vychovávají budoucí generace, a v tom mají spolupracovat a jít příkladem. „Proto za sebe, a věřím, že i za členky a členy akademické obce ZČU, kteří mají na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy jakoukoliv vazbu, nabízím svoji pomoc. Je to nyní to nejmenší, ale zároveň to nejdůležitější, co lze pro naše kolegyně a kolegy udělat,“ uzavřel Lávička. Pietní místo, kde je několik zapálených svíček, vzniklo pro veřejnost na budově děkanátu filozofické fakulty v Sedláčkově ulici.

Soustrast všem obětem včerejší tragédie vyjadřuje také Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Dnes dopoledne se její vedení sešlo před budovou rektorátu, kde vzniklo pietní místo. Univerzita také přijala některá bezpečnostní opatření. „Nebudu je ale sdělovat, protože takové sdělení by pro naši univerzitu znamenalo bezpečnostní riziko. Máme samozřejmě vypracovanou strategii bezpečnostní politiky a bezpečnostní strategii, které implementujeme. Probíral jsem s policií, jaká bezpečnostní opatření teď udělat nebo neudělat. Ale asi nebude možné provést opatření, která budou vždy stoprocentní. Když uděláte v budově bezpečnostní rám, tak aktivní střelec do ní prostě nevstoupí a půjde na náměstí. Zkušenosti ze světa ukazují, že největší smysl mají bezpečnostní cvičení, která budou pravidelně absolvovat zaměstnanci i studenti. To už se také děje,“ prohlásil rektor univerzity Milan Adámek. UTB má také manažera fyzické bezpečnosti, jehož náplní práce je vypracovávat bezpečnostní strategie, zajišťovat cvičení a školení a také vytipovávat problematické studenty.

„Tento tragický útok asi každého z nás velmi silně zasáhl. Vůbec si nedokážeme představit, jak se musí cítit pozůstalí, kteří místo příprav na nejkrásnější svátky roku zažívají nejhorší a nejbolestivější okamžiky života. V duchu jsme se všemi poškozenými a pozůstalými. Myslíme na vás a jsme s vámi,“ řekl za vedení města primátor Opavy Tomáš Navrátil. U budovy Slezské univerzity na Bezručově náměstí v Opavě vzniklo pietní místo, kde v pátek večer vedení města společně s vedením univerzity uctí oběti nesmyslného útoku položením kytice a zapálením svíček.Vedení města prosí pořadatele akcí při jejich zahájení uctít oběti minutou ticha. Stejným způsobem bude reagovat i Slezské divadlo či pořadatelé Vánočních trhů na Dolním náměstí. V sobotu pak budou na trzích otevřeny jen prodejní stánky. Na veřejných budovách ve městě budou spuštěny státní vlajky na půl žerdi.

Přibližně dvě stovky lidí se v poledne sešly před Filozofickou fakultou Ostravské univerzity, mezi nimi i ředitel ostravské fakultní nemocnice Jiří Havrlant. Přiznal, že když slyšel, co se stala na Karlově univerzitě, okamžitě se mu vybavily podobné hrůzy z prosince 2019, kdy střelec zavraždil v jedné z čekáren sedm lidí. „Podobným útokům se nedá zcela zabránit, nemocnice i vysoká škola jsou otevřené prostory, ale snažíme se různými způsoby, například školením personálu a dalšími opatřeními, toto nebezpečí omezit,“ podotkl ředitel nemocnice.

Bezpečnostní rámy a různé detektory nepovažuje za řešení ani rektor Ostravské univerzity Petr Kopecký., „Určitě se však o nějakých bezpečnostních opatřeních budeme bavit. Nyní však bylo slov více než dost, radši vyjádřím soustrast kolegům z Karlovy univerzity, studentům i jejich blízkým,“ řekl rektor. Svíčku přišla pietně rozsvítit i Zuzana Kabelková z Havířova. „Hodně mne šokovalo, že se něco takového stalo na akademické půdě. Hned jsme si psali a volali s dalšími studenty, máme známé i na Karlově univerzitě, takže s i s těmi jsme si dávali také vědět, jestli jsou v pořádku. Snad už se nikdy nic takového nestane,“ řekla studentka Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

Také Třebíč se připojila k vyjádření soustrasti pozůstalým po čtvrteční střelbě na Univerzitě Karlově v Praze. „Město vyjadřuje nejupřímnější soustrast jménem svých obyvatel,“ uvedla mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

Vedení města v této souvislosti zrušilo páteční kulturní program na Karlově náměstí, kde měl vystoupit zpěvák Julián Záhorovský s kapelou, sobotu a poslední adventní dny pak věnuje tiché vzpomínce. „Na stožárech před radnicí budou vlajky spuštěny na půl žerdi, na budově úřadu na Masarykově náměstí bude vyvěšen černý prapor. Pietním místem, kde lidé mohou zapalovat svíčky a věnovat nevinným obětem tichou vzpomínku, je sousoší svatého Cyrila a Metoděje na Karlově náměstí,“ sdělila Martakidisová.

Na pietní místo v Chebu, které radnice zřídila u Infocentra, mohou lidé položením květiny, zapálením svíčky či minutou ticha uctít památku obětí tragické události. „Vzhledem ke čtvrtečním událostem v Praze a vyhlášením dne státního smutku na sobotu 23. prosince se ruší kulturní program na Vánočních trzích v Chebu 22. a 23. prosince. Zůstanou otevřeny jen stánky a kluziště,“ uvedlo zároveň město.

Filozofická fakulta v Praze a její okolí se ve čtvrtek odpoledne stalo terčem šíleného střelce. Jeho řádění má čtrnáct obětí, zemřel i on sám. Záchranáři pečují o dalších dvacet pět zraněných. Podle ministra vnitra Víta Rakušana bezprostřední nebezpečí již nehrozí, útočník komplice neměl.