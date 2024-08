Nehorázné, odmítá Pikora obvinění Šichtařové. Chce se bránit právní cestou

„Když jsem se dnes ráno dočetl, co vše jsem údajně své exmanželce udělal, byl jsem v šoku. Vůbec se mi nechce věc komentovat, protože jediný, kdo tím utrpí, je našich sedm dětí. Jsem milující otec a nechci jim ubližovat. Přesto se vyjádřit musím,“ napsal v pondělí Pikora na na sociální síti Facebook.

Šichtařová ho obvinila z týrání její osoby a jejich dětí, všechno mělo dospět do bodu, kdy se musela i s dětmi uchýlit k útěku z domova. Popsala také problémy, které měl její bývalý partner mít kvůli obsedantně kompulzivní poruše. „Jeho chování se postupně měnilo a v domácnosti přibývalo věcí, které byly údajně kontaminované – nejprve mikroby, v pozdější fázi radioaktivitou. Partner se jich nesměl dotýkat a totéž platilo i pro zbytek rodiny, já i děti jsme je museli obcházet velkým obloukem,“ popsala ekonomka v rozhovoru.

Pikora uvedl, že mnoho z obvinění již předtím slyšel, například u probíhajícího rozvodového řízení. Stále ještě svoji manželku také obvinil z toho, že se celá situace, která ukončila jejich vztah, odehrála úplně jinak, než jak říká Šichtařová. Ta popsala, že po několikaletém trápení se po porodu jejich posledního dítěte odhodlala k útěku společně se svými dětmi. Podle ekonoma si ale Šichtařová měla najít milence, s kterým měla být již v době, kdy čekala jejich poslední společné dítě.

Mnohé z těch nehorázných lží, které vůči mě Markéta Šichtařová použila, aby si zajistila místo v médiích kvůli své politické kariéře, jsem už slyšel, byť jejich dnešní koncentrace přesahuje veškeré meze. Celé tři roky našeho probíhajícího rozvodového stání se těmito pomluvami snaží operovat u soudu. Nic z toho ale nepotvrdily ani výpovědi našich dětí ani psychologické posudky, které jsem v rozvodovém řízení musel podstoupit.

V příspěvku také Pikora popisuje, že na manželku přepsal všechny svoje firmy, načež ho měla vyhodit z domu a zamezit mu přístup ke všem účtům. „Odstavila mne od majetku a nyní se mi u soudu snaží zamezit i styku s dětmi. Doslova mi sdělila, že mne zničí,“ popsal Pikora.

Důvod, proč měla Šichtařová se svou výpovědí přijít právě teď, Pikora přisuzuje její kandidatuře do Senátu. „Jakkoli se nehodlám stát součástí její senátní kampaně, musím pouze říci, že by pro Českou republiku byla velká prohra, kdyby se do její horní parlamentní komory dostal podobně bezcharakterní člověk,“ napsal. Šichtařová kandiduje do senátu za stranu Svobodných, jeden z jejích oponentů bude například bývalý kandidát na prezidenta Jiří Drahoš.

Obviněním se Pikora chce bránit právní cestou. Bezprostřední delší odpověď pro iDNES.cz odmítl s tím, že rozhovor a nařčení považuje za „obrovskou zradu“ a je pro něho těžké nyní reagovat.