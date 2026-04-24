Ukázalo to vyšetřování Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, napsal v pátek server Novinky.cz.
Zpravodajský portál iDNES.cz na případ upozornil v únoru. Pilot zabránil hrozící tragické nehodě až na poslední chvíli, když zahájil prudké stoupání z výšky pouhých tři sta metrů nad zemí. Ústav událost vyšetřuje jako vážný incident. V Praze přitom v té době bylo typicky zimní počasí s nízkou oblačností, mlhou či slabým mrholením. Piloti tak nemuseli mít při přistávání ani v nízké výšce „kontakt“ se zemí.
Podle letového inspektora Stanislava Kotta výškoměr a další přístroje v kabině Airbusu A320neo fungovaly správně. Nepotvrdil tak některé původní spekulace, že údaje o výšce mohly být špatně nastavené, uvedl server.
Když se letadlo dostalo pod bezpečnou letovou hladinu 4000 stop (1219 metrů), pilot pokračoval v klesání, ačkoli ho na to přístroje a vzápětí i Řízení letového provozu upozornily. Ignoroval nejméně dvě varování od druhého pilota a další dvě od dispečerů, popsal Kott. Pokyny, aby stoupal, neuposlechl a pokračoval v klesání.
Kapitán se podle odborníků dostal do stavu takzvaného tunelového vidění, kdy si myslel, že je moc vysoko, a klesal podle vlastní úvahy. Nouzový stoupací manévr zahájil až poté, co ho přístroje varovaly před blížícím se terénem.
Vyšetřovatelé pracují s domněnkou, že pilot špatně interpretoval mapu a byl přesvědčen, že je o zhruba 13 kilometrů blíže ruzyňskému letišti, než ve skutečnosti byl. Kvůli tomu moc brzy klesal pod předepsaným úhlem pro přístrojové přiblížení, jako by už zahajoval přistání.
Posádka krátce před zahájením klesání letěla v takzvaném režimu odpočinku, uvedly Novinky. Je tedy možné, že druhý pilot spal, probudil se po zahájení klesání a kolegu varoval. Když první pilot nereagoval, chystal se druhý pilot podle vyšetřovatelů převzít řízení, to se ale nakonec nestalo, protože již začal stoupací manévr.
Ústav nemá k dispozici nahrávku komunikace mezi piloty v kokpitu. Po události totiž nezmáčkli speciální tlačítko, takže byl záznam přemazán. Také dalších pochybení se u inkriminovaného letu sešla řada. Piloti mimo jiné pozdě nastupovali do kokpitu při odletu a před přistáním neprovedli povinný brífink.
Vyšetřovatelé nadále spolupracují s portugalským dopravcem a doplňují některé údaje a výpovědi pilotů. Závěrečná zpráva k události bude hotová během tohoto roku.
Incident pamětníkům připomněl nehodu letounu DC–9 v pražském Suchdole na konci října 1975, při které posádka v mlze klesala pod povolenou výšku a následně letoun narazil do terénu. Tehdy zahynulo 79 lidí ze 120 na palubě, a jedná se tak o nejtragičtější leteckou nehodu v Česku.
Okolo roku 1975 se do letadel začal instalovat systém GPWS, jehož modernizovaná verze nyní pravděpodobně pomohla zabránit nehodě portugalského Airbusu.