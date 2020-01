Pirát Bartoš jde za obhajobou. Strana volí svého předsedu

PRAHA Dosavadní předseda Pirátů Ivan Bartoš by stranu rád „vyladil“, aby po příštích volbách usedla ve vládě.

Piráti si o víkendu zvolí předsedu. Obhajuje Ivan Bartoš, proti němu stojí spoluzakladatel strany Mikuláš Ferjenčík a místopředseda sněmovny Vojtěch Pikal. Vítěz bude mít náročný úkol: během necelých dvou let připravit jednu z nejsilnějších opozičních stran nejen na volby v roce 2021, ale i na vládní angažmá, o nějž by se Piráti rádi ucházeli.

„Myslím, že strana bude tou dobou připravena,“ prohlašuje Bartoš před volebním fórem, které se uskuteční v ostravském industriálním areálu Dolní Vítkovice.

Je na něm vidět, že si na obhajobu věří. I hlasy zevnitř strany napovídají, že jeho dva sokové nebudou mít nijak velkou šanci. O menší mediální vzruch se postaral Ferjenčík, když krátce před sněmem řekl, že by si Bartoš měl od vrcholné funkce na čas odpočinout. „Mikulášovo vyjádření jsem moc nepochopil. Necítím se unavený. Od té doby se spíš ptám jeho, jestli se cítí fit,“ říká Bartoš s úsměvem.

Příliš málo Bartošů

Zvednuté koutky naznačují, že Ostravu nečeká bratrovražedný boj. Zúčastnění navenek až selankovitě opakují, že jsou hlavně přátelé. „Největší chybou Ivana Bartoše je, že máme pouze jednoho,“ řekl LN Ferjenčík.

Tím jednak zmínil, jak důležitý pro Piráty zakladatel a dlouholetý předseda je, z jeho slov je ale zároveň poznat, kde strana potřebuje zabrat. Pokud myslí své tažení do Strakovy akademie vážně, nemohou sázet jen na typickou dredatou hlavu lídra a stále poměrně úzký tým nejviditelnějších Pirátů.

Kdo se hlásí o post předsedy IVAN BARTOŠ

■ nynější šéf strany MIKULÁŠ FERJENČÍK

■ poslanec a pražský zastupitel VOJTĚCH PIKAL

■ místopředseda sněmovny

„Stranu je potřeba připravovat na situaci, kdy bude mít k dispozici víc lidí. Teď hodně stojíme právě na Ivanovi s (šéfem poslaneckého klubu – pozn. red.) Jakubem Michálkem,“ upřesnil Ferjenčík.

Bartoš zdůrazňuje, že Piráti potřebují své lidi vzdělávat a „posouvat“ z nižších stranických pozic výš. Jedním z úkolů pro nového nebo staronového šéfa proto bude příprava obdoby stínových vlád, které fungují u jiných stran.

„Půjde o zásobárnu lidí, kteří budou mít kompetence k tomu, aby se případně stali nominanty Pirátů na post ministryně nebo ministra,“ popsal LN Bartoš.

V delším horizontu by pak měl vzniknout i pirátský institut. Na něj bude mít strana ze zákona nárok, pokud uspěje v příštích volbách a opět usedne ve sněmovně.

Lidé půjdou k urnám téměř za dva roky, výsledky strany v průzkumech preferencí ale ukazují, že by s obhajobou sněmovního bytí neměla mít problém.

Pokud by přeci jen ve volbě šéfa uspěl, chtěl by Ferjenčík, aby se strana více zaměřila na témata, která považuje za klíčová. „Dominantní je ekonomika. Hnutí ANO je tak úspěšné proto, že je vnímáno jako nejkompetentnější v oblasti ekonomiky,“ řekl LN.

Piráti proto podle něj v této oblasti musejí posílit. A celkově se tematicky víc rozkročit. Ferjenčík by proto rád ukázal, že strana dokáže zvládnout i náročná témata udržitelnosti úrovně zdravotnictví, péče o životní prostředí a seniory či zlepšení českého školství.

Vzhledem k šíři jeho záběru překvapí, že Ferjenčík už před ostravským fórem vyhlásil úmysl využít jen prvních dvanáct měsíců z dvouletého předsednického cyklu. „Po roce bych rezignoval,“ řekl.

Sám to LN vysvětlil tak, že by volební lídr a šéf strany měl být jeden člověk. A předpokládanou jedničkou ve volbách bude nepřekvapivě Bartoš. „Jsme strana inovací a princip rotace ve vedení je dle mého názoru správně. Už proto, že lidem, kteří jsou dlouho v intenzivním zápřahu, umožňuje získat větší nadhled,“ řekl Ferjenčík. Vyložil tak nejen svá dřívější slova o potřebě odpočinku pro Bartoše, ale i roli „ročního krále“, jíž by se sám v rámci strany ujal.

Do voleb nejspíš sami

Místopředseda sněmovny Pikal je mezi Piráty znám jako mistr konsenzu. Kandiduje prý proto, že se dohodl s Ferjenčíkem: pokud půjde do volby šéfa jeden z nich, druhý se přidá. „V předvolebním období Mikuláš Ferjenčík vystupoval s návrhy, které se mi jevily jako antiteze k mému programu. Proto jsem se s ním chtěl střetnout na stejné úrovni,“ popsal.

Mimochodem, také Pikal říká, že kandiduje s „jednoročním“ programem. Nehovoří ale o tom, že by nedokončil dvouletý mandát předsedy a za 365 dní od svého případného zvolení rezignoval.

Ve sněmovních volbách si Pikal dokáže představit spolupráci Pirátů s jinou stranou. Musí však dávat smysl. To Bartoš a Ferjenčík podobné myšlenky odmítají. Naopak jsou pro to, aby strana šla do voleb sama.