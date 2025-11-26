„U té debaty, co se týče příjmové stránky rozpočtu, tak tam je to velice jednoduché. Já tady mám jednoduchý návrh. Je to o tom, že prostě Andrej Babiš vrátí těch 7,5 miliardy z neoprávněných dotací a nezákonných zakázek. Tady pro něj máme QR kód, který stačí, aby načetl v elektronickém bankovnictví a poslal těch 7,5 miliardy finančáku ve Středočeském kraji,“ řekl Hřib ve Sněmovně při projednávání návrhu státního rozpočtu na příští rok.
„Jako identifikátor ve variabilním symbolu je tam teď použitý kód 25085, což je známá identifikace Andreje Babiše, pod kterým jej státní správa evidovala v dřívějším období před rokem 1989. Tak myslím, že podle toho to případně půjde i dohledat,“ prohlásil Hřib.
Piráti také připomněli, že ve čtvrtek bude Sněmovna na mimořádné schůzi řešit střet zájmů šéfa ANO Andreje Babiše kvůli jeho holdingu Agrofert.
Prezident Petr Pavel chce, aby Babiš veřejně vysvětlil, jak chce střetu zájmů zabránit, a to ještě před tím, než ho jmenuje premiérem.
Piráti se rozhodli Babišovi poslat balíček. „Je v něm programové prohlášení vznikající vlády, ve kterém jsme panu Babišovi, který ho nečetl, jak je známo, vyznačili všechny výhody pro Agrofert,“ uvedl Hřib.
Program nové koalice ANO, SPD a Motoristů označil jako velkou domů pro Agrofert. „Je to spíš podnikatelský plán pro jeho firmy než program pro lepší život lidí,“ míní.
Balíček podle šéfa Pirátů obsahuje i souhrn rozhodnutí českých soudů a unijních institucí, které se týkají Babišova střetu zájmů.
„Je tam jednoduchý návod, jak problém vyřešit - prodej Agrofert, nebo nebuď premiérem,“ dodal Hřib.
Přímý přenos jednání Sněmovny