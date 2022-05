Pirát Michálek navrhl kompenzovat rodinám zdražování ze zisků uhlobaronů

„Pokud chceme pomoci střední třídě, pokud chceme pomoci nízkopříjmovým skupinám a chceme zabránit tomu, abychom tady měli velký malér, sociální malér, tak musíme zajistit zdroje, aby to nebylo zase na úkor dluhu a musíme se podívat tam, kde ty peníze jsou,“ řekl Michálek.

Zatímco v roce 2019 byl podle šéfa poslanců Pirátů zisk uhlobaronů z jedné megawatthodiny uhelné elektřiny 200 korun, dnes jsou to už 2 000 korun za jednu megawatthodinu. „Takže došlo k desetinásobnému nárůstu zisku,“ zdůraznil.

Michálek také argumentoval, že i britský konzervativní premiér Boris Johnson zavedl mimořádné a dočasné zdanění obrovských zisků a jejich využití na sociální účely, takže i česká vláda by podle Pirátů měla učinit razantní kroky a řešení ve stylu britského konzervativního premiéra by mělo české vládní koalici vyhovovat.

„Každá rodina bude muset do konce roku zaplatit desítky tisíc korun navíc,“ upozornil Michálek, a tak bude muset vládní koalice podle něj přijít s nějakým řešením, aby neuvrhla lidi do chudoby.

Piráti také chtějí prosazovat, aby se v rámci modernizačního fondu přesunuly peníze z projektů souvisejících s plynem na obnovitelné zdroje energie. „Peníze alokované na plyn bychom chtěli převést na zateplování či levné obecní bydlení,“ řekl Michálek.

„My zásadně nekomentujeme návrhy, než projdou vládou,“ řekl šéf nejsilnější vládní strany ODS Marek Benda. „Není šťastné, abychom si takto návrhy vzkazovali veřejně,“ řekl k návrhu Piráta Michálka šéf poslanců KDU-ČSL Marek Výborný.

Nechápu bohorovnost vlády, řekl Havlíček

„To si musí vydiskutovat vládní koalice,“ řekl místopředseda ANO Karel Havlíček. Vláda podle něj může ke kompenzaci rodinám využít například část zisků společnosti ČEZ nebo vyšší příjem z DPH „Hnutí ANO bylo vždy proti sektorové dani,“ prohlásila šéfka poslanců ANO a exministryně financí Alena Schillerová.

Podle Schillerové navržený program jednání Sněmovny obsahuje příliš málo, co se týká problémů, které občané nyní řeší, a to jsou především rychle rostoucí ceny energií. Proto hnutí ANO podle ní znovu bude prosazovat, aby poslanci jednali o odpuštění DPH po dobu u jednoho roku u cen, kterou domácnosti platí na fakturách za elektřinu a za plyn.

„Nechápu bohorovnost vlády. Co děláme pro to, aby se snížily ceny elektřiny a plynu? Třicet procent domácností žene vláda do chudoby,“ řekl Havlíček. Prvním krokem by podle něj mělo být zrušení poplatku, které domácnosti platí jako příspěvek na obnovitelné zdroje.

Vláda je lhostejná k chudnutí lidí, řekl šéf SPD

„Vláda Petra Fialy je lhostejná k chudnutí českých občanů,“ prohlásil také šéf opoziční SPD Tomio Okamura. Řada českých občanů se podle něj kvůli nečinnosti vlády propadá do chudoby. V první řadě musí podle šéfa SPD pomáhat českým občanům, zaměstnancům a živnostníkům.

Šéf poslanců SPD Radim Fiala upozornil na to, že ČEZ od července oznámil razantní zdražení elektřiny, které vytáhne rodinám z kapes desítky tisíc korun, přestože se jedna megawatthodina elektřiny v Česku vyrobí za 25 haléřů. „Současná česká vláda s žádným řešením nepřichází,“ řekl Fiala.

