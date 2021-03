Piráti a STAN jsou ochotni jednat o prodloužení nouzového stavu, pokud se vláda nedohodne s komunisty

Praha Piráti a hnutí Starostové a nezávislí (STAN) jsou ochotni jednat o prodloužení nouzového stavu například do Velikonoc, pokud by nastala situace, že by se vláda nedohodla s KSČM na 14 dnech. Na páteční tiskové konferenci ve Sněmovně to řekli předsedové poslaneckých klubů Pirátů Jakub Michálek a STAN Jan Farský.

Komunisté by mohli podpořit nouzový stav do 11. dubna. Zákaz pohybu mezi okresy prý vláda změní Komunisté by podle ranního vyjádření předsedy Vojtěcha Filipa mohli podpořit prodloužení nouzového stavu do 11. dubna. Nesouhlasí ale se zákazem pohybu mezi okresy, větší pravomoci by měly mít kraje. Hlasovat pro prodloužení nouzového stavu poslancům ve čtvrtek doporučil výkonný výbor KSČM.

„Pokud by nastala situace, že vláda hlasy mít nebude a bude hrozit výrazné rozvolnění, které by vedlo k tomu, že může přijít další vlna pandemie, která může být ještě horší než předchozí, tak jsme připraveni vyvolat jednání o řešení situace například prodloužením nouzového stavu do Velikonoc, aby mohla platit omezení pohybu,“ řekl Michálek.

Podporu nouzového stavu vyloučily koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) i SPD.