Piráti navrhují na alkohol dát varovné etikety a zakázat reklamu do 20 hodin

„Ideální by bylo mít o tom dohodu do konce roku,“ řekla ve čtvrtek první místopředsedkyně Pirátů Klára Kocmanová při setkání s novináři.

Změny by podle ní mohly projít formou pozměňovacího návrhu k některé ze změn projednávaných zákonů.

„Cílem je, aby to mělo co nejširší podporu. Určitě to bude štěpící návrh,“ připustila na dotaz iDNES.cz, zda návrh Piráti podají, i když se jim nepodaří získat podporu vládní koalice. Dává přednost tomu, aby na něm byla koaliční shoda.

Zdravotní dopady Alkohol je příčinou 6 až 7 tisíc úmrtí ročně, což představuje 6 procent celkové úmrtnosti (10 procent u mužů a 2 procenta u žen). Každoročně je hlášeno 13 až 14 tisíc hospitalizací, které lze plně spojovat s alkoholem.

Návrhy Pirátů spolu s ní představila stranická expertka na problematiku závislostí Jana Michailidu, která je též členkou Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí.

Piráti jsou přesvědčeni, že varování na obalech mají reálné preventivní dopady a efekt. A že děti a mladiství nemají být vystaveni reklamám na alkohol. „Alkohol je také často součástí domácího a sexualizovaného násilí,“ řekla Michailidu.

„Alkohol není příčinou domácího násilí, ale jeho spouštěčem,“ řekla Kocmanová. Ve vládní koalice už podle ní debata o krocích, které by měly vést k omezení škodlivých dopadů alkoholu začaly.

Snaha o zpřísněnou regulaci online prodeje alkoholu

Kocmanová a Michailidu také řekly, že jednou z věcí, která by měla mít podporu, je zpřísnění online prodeje alkoholu po vzoru zákona o psychomodulačních látkách, kterou schválili poslanci a která počítá s dvoufázovým ověřením při prodeje některých měkkých drog výlučně dospělým.

Poslanci v květnu schválili, že dospělí si v Česku budou moci koupit lehké drogy jako HHC, kratom nebo konopí s nízkým obsahem THC.

„Jsou to látky, které nejsou výrazně škodlivé pro dospělé anebo pro společnost, nicméně jsou škodlivé pro křehký organismus dětí, a proto je ambicí tohoto zákona zakázat prodej těchto látek zejména dětem,“ řekla spoluautorka návrhu Zdenka Němečková Crkvenjaš z ODS. Ještě se ale čeká na notifikaci Evropské komise. Ta by měla být do 21. srpna.

Piráti se nevzdávají ani toho, že by v budoucnu mělo být zdaněno tiché víno, čemuž se zatím vinařům a části koalice (zejména KDU-ČSL, ale i některým poslancům z Moravy z dalších vládních stran) daří bránit.

„Není to mezi našimi návrhy pro letošní rok, ale nedovedu si představit, že bychom pro to nehlasovali, když to bude navrženo,“ řekla Kocmanová.