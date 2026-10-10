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Piráti budou černým koněm voleb, říká Hřib. Věří, že Šípová obhájí křeslo v Senátu

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  12:43aktualizováno  12:43
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Piráti na Letné odpálili horkou fázi komunální kampaně v čele s předsedou...

Piráti na Letné odpálili horkou fázi komunální kampaně v čele s předsedou Zdeňkem Hřibem, kandidátkou na pražskou primátorku Terezou Nislerovou, brněnským lídrem Adamem Zemkem a ostravským lídrem Rostislavem Řehou. (9. září 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib (22. září 2026)
Piráti na Letné odpálili horkou fázi komunální kampaně. Kandidátkou na pražskou...
Piráti na Letné odpálili horkou fázi komunální kampaně v čele s předsedou...
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib (22. září 2026)
25 fotografií
Piráti věří v úspěch v komunálních i senátních volbách. Podle předsedy Zdeňka Hřiba jsou sice podceňovanou stranou, o to víc by ale mohli překvapit. Do senátních voleb představili tři kandidátky, největší naděje strana vkládá do Adély Sucharda Šípové, která post po šesti letech obhajuje.

Piráti složili kandidátky do komunálních voleb téměř ve všech velkých městech v Česku. Lídryní té pražské je Tereza Nislerová.

„Myslím, že Piráti budou černým koněm těchto voleb, protože jsme stejně jako v roce 2022 velice podceňovaní. Navíc vítězem je hlavně ten, kdo nakonec složí vládní koalici, protože jen tak doručí co nejvíc výsledků, které voličům slíbil,“ řekl Hřib v rozhovoru pro iDNES.cz.

Piráti na Letné odpálili horkou fázi komunální kampaně v čele s předsedou Zdeňkem Hřibem, kandidátkou na pražskou primátorku Terezou Nislerovou, brněnským lídrem Adamem Zemkem a ostravským lídrem Rostislavem Řehou. (9. září 2026)
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib (22. září 2026)
Piráti na Letné odpálili horkou fázi komunální kampaně. Kandidátkou na pražskou primátorku je Tereza Nislerová. (9. září 2026)
Piráti na Letné odpálili horkou fázi komunální kampaně v čele s předsedou Zdeňkem Hřibem (na snímku), kandidátkou na pražskou primátorku Terezou Nislerovou, brněnským lídrem Adamem Zemkem a ostravským lídrem Rostislavem Řehou. (9. září 2026)
25 fotografií

V senátních volbách Piráti představili tři své kandidátky. Poprvé se o místo v horní komoře Parlamentu uchází Simona Luftová, která kandiduje ve volebním obvodě Příbram, a Mariam Szyja, která se uchází o přízeň voličů v Karviné. Obhajující senátorkou je v těchto volbách Adéla Sucharda Šípová.

Ta se ve volebním obvodě Kladno střetne s ústavním právníkem Alešem Gerlochem, který kandiduje za ANO, svého kandidáta v tomto obvodě představily také ODS, SPD, Přísaha nebo nové hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby Naše Česko.

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Hřib věří, že by Piráti mohli získat alespoň dvě senátorská křesla. Největší naději strana vkládá právě do Šípové. „Má za sebou konkrétní výsledky. Od ní pochází návrh, že se domácím násilníkům zabavují legálně držené zbraně. To je věc, která už tu měla být dávno, ale v legislativě to nebylo. Díky Adéle Šípové to tam je. A to je vizitka, že se v Senátu pere za lidi,“ dodal Hřib.

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