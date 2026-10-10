Piráti složili kandidátky do komunálních voleb téměř ve všech velkých městech v Česku. Lídryní té pražské je Tereza Nislerová.
„Myslím, že Piráti budou černým koněm těchto voleb, protože jsme stejně jako v roce 2022 velice podceňovaní. Navíc vítězem je hlavně ten, kdo nakonec složí vládní koalici, protože jen tak doručí co nejvíc výsledků, které voličům slíbil,“ řekl Hřib v rozhovoru pro iDNES.cz.
V senátních volbách Piráti představili tři své kandidátky. Poprvé se o místo v horní komoře Parlamentu uchází Simona Luftová, která kandiduje ve volebním obvodě Příbram, a Mariam Szyja, která se uchází o přízeň voličů v Karviné. Obhajující senátorkou je v těchto volbách Adéla Sucharda Šípová.
Ta se ve volebním obvodě Kladno střetne s ústavním právníkem Alešem Gerlochem, který kandiduje za ANO, svého kandidáta v tomto obvodě představily také ODS, SPD, Přísaha nebo nové hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby Naše Česko.
Volby 2026 OBRAZEM
Hřib věří, že by Piráti mohli získat alespoň dvě senátorská křesla. Největší naději strana vkládá právě do Šípové. „Má za sebou konkrétní výsledky. Od ní pochází návrh, že se domácím násilníkům zabavují legálně držené zbraně. To je věc, která už tu měla být dávno, ale v legislativě to nebylo. Díky Adéle Šípové to tam je. A to je vizitka, že se v Senátu pere za lidi,“ dodal Hřib.