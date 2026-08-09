Piráti budou ve Sněmovně prosazovat manželství pro všechny, slíbil Hřib

  12:10
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Pochodu hrdosti v Praze se účastní zástupci různých orientací. (8. srpna 2026)

Pochodu hrdosti v Praze se účastní zástupci různých orientací. (8. srpna 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Piráti slibují, že předloží návrh na manželství pro osoby osob stejného...
Poslanec Starostů a nezávislých Karel Dvořák (vpravo). (8. srpna 2026)
Duhový průvod na podporu práv LGBT+, kterým v sobotu vrcholí festival Prague...
Duhový průvod na podporu práv LGBT+, kterým v sobotu vrcholí festival Prague...
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Opoziční Piráti slíbili, že otevřou ve Sněmovně diskusi o sňatcích párů stejného pohlaví a budou prosazovat manželství pro všechny. „Budeme ho prosazovat tak dlouho, dokud tu nebudou skutečně rovná práva,“ uvedl předseda Pirátů Zdeněk Hřib. V symbolické svatební kapli, kterou strana otevřela po skončení duhového průvodu, také zaznělo několik „ano“.

„Je skvělé být u toho, když si lidi chtějí veřejně říct, že se mají rádi a chtějí být spolu. Co ale skvělé není, je ten fakt, že pro řadu lidí jejich ano stále nemá před zákonem stejnou váhu. Proto nekončíme u happeningu,“ uvedl šéf Pirátů, kteří se spolu s kolegy zúčastnil pochodu hrdosti v rámci festivalu LGBT+ lidí Prague Pride.

V průvodu šel i místopředseda STAN Karel Dvořák, který jako první při debatě během týdenní Prague Pride ještě dříve než Piráti oznámil, že předloží návrh na manželství pro stejnopohlavní páry.

„Já se kdysi rozhodl, že nepožádám svého životního partnera o ruku, dokud to nebude manželství. Což je, přiznám se, komplikace a velký závazek. A mně se na to nechce čekat,“ řekl Dvořák v diskusi nazvané „Manželství a práva LGBTQ+ lidí v Česku – kam směřujeme?“

Po jejím skončení iDNES.cz potvrdil, že má návrh dokonce už připravený a že se ještě rozhodne, kdy přesně ho předloží.

Od ledna loňského roku mohou v České republice páry stejného pohlaví uzavřít partnerství. To mnozí zástupci LGBT+ komunity považují za chabý kompromis, protože usilovali o možnost uzavírat manželství.

A za chabý kompromis to považují i místopředseda STAN Dvořák a jeho životní partner.

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