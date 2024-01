Dokázali jsme přečkat silné bouře, zbytek plavby bude příjemnější, řekl Fiala

„Jsem hostem a nebylo by slušné zasahovat do vnitřních věcí Pirátské strany,“ odvětil Fiala na dotaz, jak vnímá protikandidáty.

Se spoluprací ve vládní koalici je spokojen. „Opoziční síly neváhají hazardovat se vším, co dělá zemi stabilní,“ řekl ve svém projevu před Piráty předseda vlády.

„Inflace klesá, ale dostaneme se na čísla, na která jsem byli v minulosti zvyklí. Začnou růst reálné mzdy, to je velmi důležitá zpráva. Poroste ekonomika, to všechno dohromady vytváří naději, o které jsem mluvil už ve svém vánočním projevu. To je ten důvod, proč jsem ve svém projevu mluvil o tom, že už těmi bouřemi na vládní lodi proplouvat nebudeme na té vládní lodi. Nepochybně co mám na mysl každý den, je prospěch České republiky a jejich občanů, nikoli to, jak se má vládní koalice,“ odvětil Fiala na dotaz iDNES.cz.cz, co znamená to, že plavba už bude příjemnější, a zda se to týká i občanů, nebo poměrů v koalici.

Premiér řekl, že nepočítá v tomto volebním období s dalšími kroky vedoucími k euru. „Dohoda na začátku volebního období byla, že budemě dělat kroky k tonm, abychom plnili maastrichtská kritéria, že uděláme kroky k tomu, abychom usnadnili život firmám, které se pohybují v mezinárodním prostředí, tím, že jim umožníme účtovat v jiné měně. Dokonce jsme šli nad rámec toho a umožnili jsme i vyplácení mezd za určitých podmínek v cizí měně, tedy především v euru. Současně jsme si řekli, že Česká republika není v takové situaci, aby mohla vést seriozní debatu o přijetí eura,“ řekl Fiala.

Euro není podle něj téma, které je za této vlády na stole. Čeká podle něj hlavně příští vládu.

Přímý přenos z jednání celostátního fóra Pirátů