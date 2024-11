S Bartošem se Piráti loučili ovacemi vestoje, dali mu „řád čestného kapitána“

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Piráti jsou podle něj strana, která nezakazuje, ani lidem nenařizuje, jaký život mají vést. Po jeho rozlučkovém projevu ho straničtí kolegové odměnili ovacemi vestoje.

Piráti udělili Bartošovi své nejvyšší vyznamenání – „řád čestného kapitána“. „Ukázal jsi, že i s dredy se dá dělat seriozní politika,“ vyslechl si.

Bartoš byl u vzniku Pirátů před patnácti lety a předsedou strany byl s dvouletou přestávkou od roku 2009. Pod jeho vedením se strana dostala do českého i Evropského parlamentu i do vlády Petra Fialy. V Praze měli Piráti v minulém volebním období primátora Zdeňka Hřiba.

Zájem vést stranu má šest lidí. Současný náměstek pražského primátora Hřib je jedním z těch, kdo chtějí Bartoše vystřídat. Piráti by podle něj měli být liberální středovou stranou, která bude zastávat politiku zaměřenou na problémy běžných lidí. Piráty chtějí vést i bývalý pražský senátor Lukáš Wagenknecht, senátorka za Kladensko Adéla Šípová, exnáměstek libereckého hejtmana Zbyněk Miklík, bývalý ostravský radní David Witosz a bývalý místostarosta Prahy 3 Štěpán Štrébl.

Vedení Pirátů oznámilo rezignaci po debaklu v záříjových krajských volbách. Uhájili z 99 mandátů jen tři zastupitele v Plzeňském kraji. Propadli i jejich kandidáti do Senátu a v horní komoře jim zůstala jen Šípová.

Předtím přišli o dva mandáty v Evropském parlamentu a jediným zástupcem Pirátů tam je Markéta Gregorová. Chce zůstat místopředsedkyní strany. Zájem o tuto pozici mají i zakladatel neziskové organizace Hlídač státu Michal Bláha nebo bývalí poslanci Tomáš Vymazal a Mikuláš Ferjenčík.

Bartoš řekl, že do předsednictva už znovu kandidovat nebude. Navíc dva dny potom premiér Petr Fiala oznámil, že chce Bartoše odvolat z vlády kvůli nezvládnuté digitalizaci stavebního řízení.

„Byl to podraz, SPOLU začalo cestu ke složení vlády s ANO,“ prohlásil Bartoš. Reakce jeho kolegů byly ještě emotivnější. „ODS se rozhodla nás vykopnout,“ řekla místopředsedkyně Sněmovny za Piráty Olga Richterová. A šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek dokonce tvrdil, že na premiéra tlačili někteří politici ODS, že když Bartoše neodvolá, půjde on sám. Ničím to ovšem nedoložil a všichni, které jmenoval, se od toho distancovali. Piráti nakonec sami odešli z vlády a s pouhými čtyřmi poslanci se jejich vliv propadl na minimum.

Na to, že ještě ve Sněmovně existují, se pokusili v pátek poukázat tím, že odešli před závěrečným hlasováním o vládním návrhu důchodové reformy, na jejíž přípravě se podíleli, když ještě byli součástí pětikoalice. Vadilo jim, ze ODS a TOP 09 dokázaly přesvědčit STAN a KDU-ČSL o omezení počtu lidí s nárokem na odchod do předčasné nekrácené penze o více než 100 tisíc. I kdyby ale zůstali a hlasovali proti, na výsledku by to stejně nic nezměnilo.

„Chtěl bych, abychom se vrátili do Sněmovny v plné síle a měli dvouciferný výsledek,“ řekl před celostátním fórem Pirátů Ivan Bartoš. Budou to mít ale těžké. Podle říjnového volebního modelu agentury NMS Market Research spadly jejich preference na 6,8 procenta.

Bartoš v sobotu řekl iDNES.cz, že se ještě nerozhodl, zda bude příští rok znovu kandidovat do Sněmovny.