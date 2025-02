Piráti rozhodují, kdo je povede do voleb do Sněmovny. Buď Hřib, nebo Šípová

Favoritem je Hřib s 12 krajskými nominacemi, Šípová jich dostala pět.

„Budeme pracovat na tom, aby nepropadly hlasy liberálních středových voličů,“ uvedl loni na podzim po zvolení do čela Pirátů Hřib.

„Chci stranu vycentrovat, aby se stala hlavní liberální stranou na politickém středu,“ řekl delegátům celostátního fóra. Varoval Piráty že když se nezmění, čeká ji sešup ke třem procentům. „Chci, abychom se začali soustředit na problémy běžných lidí a věnovali se především ekonomickým tématům,“ nastínil v rozhovoru pro iDNES.cz Hřib.

Šípová ve zveřejněné kandidátské řeči zmínila potřebu pirátských hodnot v době, kdy ve světě roste vliv ultrakonzervativních a radikálně pravicových stran, které se navíc spojují s technologickými magnáty.

„Prostě to vypadá, že krize vytěsňuje liberály z politického prostoru, a mně to dělá starosti,“ prohlásila v rozhovoru pro iDNES.cz Šípová.

„Chtěla bych se vrátit ke kořenům. Často slýchám, že už nejsme takoví, jací jsme byli v roce 2017. Chtěla bych se vrátit k momentům, kdy já jako obyčejná volička jsem se seznámila s Pirátskou stranou a rozhodla jsem se, že ji chci volit,“ řekla Šípová, která jako svou výhodu oproti Hřibovi vidí, že je od podzimu 2020 senátorkou, což by se v kampani podle ní mohlo hodit. V případě jejího zvolení do Sněmovny by ale také přišli Piráti o posledního senátora, a to může být její nevýhodou v souboji s Hřibem.

V posledních volbách do Sněmovny kandidovali Piráti v koalici s hnutím STAN. Dohromady Piráti a Starostové získali 37 mandátů, ale Piráti zle doplatili na to, jak voliči udělovali preferenční hlasy. Kvůli tomu mají nyní jen čtyři poslance, zatímco Starostové a nezávislí 33.

I když šli Piráti společně se STAN do pětikoaliční vlády, kterou sestavil šéf ODS Petr Fiala, jejich vztahy s hnutím Starostové a nezávislí to hodně narušilo, v minulém volebním období totiž Pirátů ve Sněmovně bylo 22, takže i když získali tři křesla ve vládě, na spojenectví se STAN doplatili.

Po loňských krajských a senátních volbách, v nichž Piráti nedopadli dobře, navíc premiér Fiala vyhodil z vlády vicepremiéra a tehdejšího šéfa Pirátů Ivana Bartoše kvůli problémům s digitalizací stavebního řízení. Piráti si to vyložili tak, že předseda vlády vyhazuje z vlády i je, a koalici opustili.

Bartoše v čele strany vystřídal Hřib. Šípová, která podporovala Hřibova soupeře Lukáše Wagenknechta, neuspěla při volbě místopředsedů.

Výběr krajských lídrů zahájí Piráti už v pondělí 17. února a kandidátky pro volby do Sněmovny by měli mít kompletní nejpozději na začátku června.