Končí hlasování Pirátů, zda vstoupí do vlády. Fiala ji představí Zemanovi

Ke schválení koaliční smlouvy, která Pirátům garantuje tři místa ve vládě, je třeba souhlas více než 60 procent hlasujících.



Lídři ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN podepsali koaliční dohodu a program budoucí vlády před týdnem před ustavující schůzí Sněmovny.

Na ní byla zvolena do čela dolní komory šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a jednou z místopředsedkyň se až po druhém kole volby stala první místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová.

Jeden ze čtveřice zvolených poslanců Pirátů Jakub Michálek vzdal možnost být ve vládě na pozici ministra pro legislativu, aby otupil kritiku části členů Pirátů proti kumulování funkcí, a podpořil vstup Pirátů do nové vlády Petra Fialy.

Jména ministrů chce říci Fiala nejdřív Zemanovi, sejde se s ním ve středu

Jména navržených ministrů chce budoucí premiér Fiala říci nejprve prezidentovi Miloši Zemanovi, se kterým se sejde v Ústřední vojenské nemocnici ve středu v 16 hodin.

Většina jmen členů příští vlády je je již nyní známa, ač je lídři oficiálně nepotvrzují. Šéf Pirátů Ivan Bartoš by ve vládě měl zastávat pozici ministra pro místní rozvoj a digitalizaci, bývalý poslanec Pirátů Jan Lipavský má šanci stát se novým ministrem zahraničí.

„Nerad bych něco potvrzoval nebo vyvracel,“ odvětil na dotaz iDNES.cz v pondělí Zdeněk Nekula, který by měl být novým ministrem zemědělství za KDU-ČSL. Dříve vedl Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond a byl tak podřízeným Mariana Jurečky, když byl ministrem zemědělství ve vládě Bohuslava Sobotky. Nyní je Nekula starostou Těšetic na Znojemsku.

Koaliční dohoda o předvolební a povolební spolupráci mezi Piráty a STAN počítala s tím, že obě strany buď půjdou společně do vlády, nebo společně do opozice, ale Starostové a nezávislí řekli, že do Fialovy vlády vstoupí, i kdyby si Piráti odhlasovali, že oni ne.



Bartoš i šéf poslanců STAN Jan Farský v pondělí pro iDNES.cz popřeli tvrzení, se kterým v pondělních LN přišel komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček. Ještě čtvrt hodiny před podpisem koaliční dohody o vládě pětikoalice a jejím programu se podle něj Piráti snažili STAN donutit, aby jim podepsali, že když vnitrostranické referendum Pirátů rozhodne o jejich odchodu z vlády, odejdou do opozice také. „Není to pravda,“ uvedl Bartoš.