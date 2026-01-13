Piráti chodí ve Sněmovně pozpátku. Babišova vláda nás táhne zpět, říkají

  14:50aktualizováno  14:50
Pozoruhodnou taktiku, jak na sebe upozornit, zvolili ve Sněmovně Piráti před hlasováním o důvěře vládě ANO, SPD a Motoristů sobě. Chodí totiž pozpátku, přišli tak už na dopolední tiskovou konferenci. A couvají, když některý z Pirátů zamíří k řečnickému pultu.
Tisková konference České pirátské strany. Na snímku Ivan Bartoš, Zdeněk Hřib....

Tisková konference České pirátské strany. Na snímku Ivan Bartoš, Zdeněk Hřib. (13. ledna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

„My tím chceme upozornit na to, že další Babišova vláda nás všechny bude táhnout zpátky, zpátky na východ, zpátky do doby bující korupce, zpátky do doby klientelismu,“ řekl předseda Pirátů Zdeněk Hřib.

„Vláda opřená o populisty a extremisty strhává nás všechny, i ty, kteří by konečně chtěli vyrazit kupředu,“ prohlásil Hřib.

K řečnickému pultu couval on, jeho kolegyně bývalá místopředsedkyně Sněmovny Olga Richterová i exšéf Pirátů Ivan Bartoš.

Místopředseda Sněmovny Patrik Nacher z ANO, který právě řídil jednání dolní komory parlamentu, na hru Pirátů přistoupil. Vyzval Hřiba, aby zacouval za pultík.

