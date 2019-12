Piráti chtějí projednat audit s šéfy sněmovních stran. Bez hnutí ANO

Praha Předseda Pirátů Ivan Bartoš chce, aby se kvůli auditu Evropské komise k možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) sešli šéfové sněmovních stran bez ANO, ale včetně koaliční ČSSD. Bartoš to v pondělí uvedl na sociálních sítích.

Podle Pirátů by měl být audit zveřejněn, projednat by ho měl kontrolní výbor Sněmovny a jako zvláštní bod by se měl objevit i na programu pléna Sněmovny.



Auditní zprávu zaslala EK do České republiky v pátek. Obsah dokumentu nebyl zveřejněn a oficiálně nejsou známy ani jeho výsledky. V jarní předběžné zprávě, která unikla do médií, EK konstatovala, že Babiš je ve střetu zájmů, protože má stále vliv na podnik Agrofert, přestože ho vložil do svěřenských fondů. Premiér to v pondělí znovu odmítl a tvrdí, že zákon neporušil. Podle informací týdeníku Respekt zpráva premiérův střet zájmu potvrzuje.



Podle MMR ale nejde o finální verzi a Česko bude mít dva měsíce na odpověď a případné připomínky. Bartoš svou iniciativu odůvodňuje tím, že se objevují první snahy výsledky auditu ututlat. Společná schůzka stran by podle něj měla pomoci koordinovat jejich další postup.