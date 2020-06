Piráti do boje o Senát nasadí propagátora konopí Roberta Veverku

Praha Piráti do boje o Senát v centru Prahy nasadí zastupitele Roberta Veverku, který se zasazuje o legalizaci konopí. Veverka bude patřit mezi vyzyvatele současného senátora a bývalého rektora Karlovy univerzity Václava Hampla, který se o znovuzvolení uchází s podporou KDU-ČSL a Zelených, hnutí Senátor 21 a sdružení Praha sobě.

Veverka, který je zastupitelem Pirátů v Praze 2, bude kandidovat s heslem Hájit svobodu považuji za povinnost. „V Senátu budu hájit ochranu lidských práv a svobod, ale také památkovou péči, svobodnou kulturu a samozřejmě budu podporovat racionální regulaci konopí pro léčebné i komerční účely a hlavně osobní potřebu,“ slíbil Veverka.



Čtyřiačtyřicetiletý kandidát by se chtěl jako senátor zaměřit také na efektivnější nakládání s odpady a ochranu vody i životního prostředí. V Senátu by chtěl prosazovat rovněž podporu kvalitního vzdělávání jako pojistku proti šíření dezinformací a populismu. Chtěl by pomoci vytváření férového podnikatelského prostředí, transparentnímu zadávání veřejných zakázek a rozvoji digitální komunikace s úřady.

Veverka od roku 2010 vede občanský spolek Legalizace.cz a vydává stejnojmenný magazín. Je také členem magistrátní komise pro protidrogovou politiku. Mimo to se dlouhodobě podílí na tvorbě legislativy v protidrogové politice společně s pirátským poslancem Tomášem Vymazalem.

Hampl od svého zvolení do horní komory před šesti lety vede senátní výbor pro evropské záležitosti. Působí v senátní komisi pro posouzení komise auditních zpráv EU, které se týkají premiéra Andreje Babiše (ANO) a unijních dotací.

Senátní volby se uskuteční spolu s krajskými o prvním říjnovém víkendu. Kandidátní listiny je třeba odevzdat do konce července.