„Dnes jsme se setkali s panem prezidentem Pavlem k otázkám, které trápí naši zemi,“ uvedl na úvod tiskové konference Hřib. Piráti hlavě státu představili předáním prvního výtisku novou hospodářskou strategii, která se má věnovat otázce zajištění férové tržní ekonomiky, jejíž systém nebude prospěšný pouze několika málo jednotlivcům. Strategii chce strana zveřejnit 2. září.
„Naše hospodářská strategie se zaměřuje na to, abychom odemkli plný potenciál našich lidí,“ zmínil Hřib a dodal, že problematika úzce souvisí se vzděláním, reformou trhu práce i zdravotnictvím.
Další kapitoly zmíněné strategie se věnují také energetice, efektivitě státu a regionálnímu rozvoji. „Představili jsme, jak zajistit ekonomickou motivaci obcí k tomu, aby podporovaly rozvoj a větší dostupnost bydlení. Je to o tom, že by obce měly dostat tři až čtyři tisíce za každý metr nové zkolaudované užitné plochy k bydlení,“ přiblížil Hřib, podle něhož má opatření pomoci obcím s kompenzací nákladů.
Právě téma bydlení bylo jedním z klíčových bodů dnešního jednání. Piráti v této souvislosti představili Pavlovi desetibodový Akční plán pro bydlení. „Shodli jsme se panem prezidentem na tom, že dostupnost bydlení patří k top tři tématům, která je nutné řešit. Pan prezident akcentoval to, že řešení by mělo být založené na názorech odborníků a na datech a my s ním jednoznačně souhlasíme,“ uvedl Hřib s tím, že podle něj bohužel momentálně nálada ve Sněmovně odborným řešením moc nepřeje a návrhy jsou posuzovány podle autorství.
„Diskutovali jsme i některá konkrétní opatření, řeč se vedla ohledně zdanění prázdných investičních bytů nebo o městských nájemních agenturách, které jsou garancí pro majitele nemovitostí,“ popsal dále průběh jednání Hřib, podle něhož mají tak pronajímatelé jistotu pravidelného příjmu i toho, že nemovitost dostanou zpátky bez poškození. Opatření podle předsedy Pirátské strany také umožní získat podnájem rizikovým skupinám.
„Nájemní vztah je vždy dvoustranný. Citlivě si uvědomujeme, že má-li bytová krize ustávat nejen na úrovni vlastnického, ale i nájemního bydlení, pak je potřeba nastavovat parametry ochrany nájemníků i pronajímatelů,“ upřesnila předsedkyně pirátské Mladé vlády Kateřina Stojanová. O podobě legislativního návrhu Piráti momentálně debatují.
Stojanová také dodala, že prezident zná témata, která pálí mladou generaci, ať už se jedná o problematiku dostupného bydlení, nebo například péče o duševní zdraví či nejistoty, která mladé lidi trápí ve vztahu ke geopolitické situaci.
K setkání se vyjádřil také Petr Pavel. „Hlavními tématy jednání byla aktuální politická situace, poměry v Poslanecké sněmovně a možnosti spolupráce na některých tématech s vládní koalicí,“ uvedla Kancelář prezidenta republiky.