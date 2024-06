Zaručit peníze Kyjevu. Jak se k novému požadavku Pirátů staví další kandidáti v eurovolbách?

Co konkrétně požadují Piráti Aby se nově složený Evropský parlament zavázal k podpoře navýšení rozpočtu „Nástroje pro Ukrajinu“ a prodloužení financování, jež je nyní jisté do roku 2027, do dalšího rozpočtovacího rámce. Rámec se obvykle schvaluje na sedm let. Nástroj pro Ukrajinu je finanční výpomoc, která se většinově děje skrze úvěry. V současnosti jeho výše činí 50 miliard eur. Aby europarlament podpořil co nejrychlejší vypsání dalšího kola Aktu na podporu výroby munice. Cílem nařízení, jež EU schválila v červenci 2023 EU, je finančně podporovat posílení kapacit průmyslové výroby munice v rámci celého dodavatelského a hodnotového řetězce. Tato finanční podpora – ve výši stovek milionů eur – je poskytována ve formě grantů. Piráti také podporují cíle na jaře 2024 představené strategie na podporu evropského obranného průmyslu, vnímají ji ale jako podfinancovanou, což chtějí zlepšit. Zdroj: Piráti, Evropská unie