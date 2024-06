Voliči odmítli Piráty. Obhájili jen jeden mandát ze tří, uspěla Gregorová

Velké ticho zavládlo ve štábu Pirátu v Baru Swim poblíž pražského Václavského náměstí. Po vyhlášení výsledků zavládlo mezi Piráty překvapení. Do Bruselu se vrátí jediný pirátský reprezentant, respektive reprezentantka – Markéta Gregorová.

Jejich očekávání přitom nebyla malá. „Naším cílem je získat čtyři mandáty. Ale myslím, že nebude ostuda, ani když obhájíme naše tři křesla,“ řekl v rozhovoru před volbami pro MF DNES lídr kandidátky europoslanec Marcel Kolaja.

Po příchodu do pirátského štábu ale nechtěl odhadovat, jak volby dopadnou. „Bylo by to věštění z křišťálové koule,“ doplnil.

Ve štábu se ale i tleskalo a gratulovalo, znovuzvolené Markétě Gregorové. Začalo se ale i pátrat po příčinách neúspěchu. „Výsledek voleb je velkým zklamáním, budeme analyzovat proč k tomu došlo,“ uvedl předseda strany Ivan Bartoš.

Úsměv byl jen na tváři zvolené poslankyně. „V Bruselu mě teď čeká třikrát tolik práce. Děkujeme všem voličům,“ řekla Gregorová. Ta by byla ráda, kdyby se v Bruselu spojili menší liberální frakce. Bude jednat jak s frakcí Zeleneých, tak Renew.

Velkým překvapením letošních voleb je podle Bartoše úspěch Motoristů a Přísahy. Mezi Piráty vzbudil údiv i zvolení Ondřeje Dostála, bývalého stranického experta na zdravotnictví, na kandidátce Stačilo!