„Tohle je takový, řekl bych, Netflixový model. V České republice si můžete předplatit spoustu věcí, třeba Netflix, hudbu nebo i seznamovací aplikace. Tak proč byste si nemohli předplatit lepší Českou republiku?“ uvedl Hřib pro iDNES.cz.
Volby 2026 OBRAZEM
Podle předsedy Pirátů by vybrané peníze měly straně pomoct s další propagací. „Aby tady nevládli oligarchové, aby systém nebyl vychýlen ve prospěch nějakých několika málo jednotlivců. Aby systém fungoval pro všechny a nikdo nezůstal na vedlejší koleji. To ale samozřejmě vyžaduje nějaké finanční prostředky. Proto jsme spustili fundraisingovou kampaň,“ vysvětloval Hřib.
Dárci si na webu mohou vybrat, zda budou měsíčně přispívat 100, 500 nebo 800 korun. Hřib také dodal, že si strana nestanovila žádnou konkrétní částku, kterou by chtěla vybrat. Předseda strany ale věří, že se Pirátům v blízké době podaří získat alespoň tisíc předplatitelů.
Piráti se sice v komunálních volbách dostali do zastupitelstev řady obcí. Ve velkých městech, kde mívají tradičně silnou voličskou základnu, ale letos příliš neuspěli. V Praze získali 9,38 procenta hlasů, v Brně potom v koalici s Fakt Brno TU! skončili s 6,69 procentem hlasů.
Podle Hřiba se výsledek ve velkých městech nepovedl částečně i kvůli tomu, že jsou jedinou stranou bez velkých sponzorů.
„Nemusíme se ohlížet na žádné naše velké sponzory, jejichž zájmy bychom museli prosazovat a tancovat tak, jak oni pískají. To znamená, že my se skutečně můžeme rozhodovat podle dat a ve prospěch lidí, kteří nás volí. A já musím říct, že je to velice osvobozující,“ objasnil Hřib.
Podle něj tak bez velkých sponzorů straně chybí finance a státní příspěvky, které politické strany dostávají, Pirátům na pokrytí všech nákladů nestačí. „Vaše stovka pro Česko pomůže prosazování naší nové hospodářské strategie postavené na datech, kterou posvětili i odborníci,“ pokračoval. Peníze by straně měly také pomoct rozjet projekt Mladé vlády, který má prosazovat nápady mladé generace.
„Ano, jsou tady samozřejmě státní příspěvky, ale je dobré si uvědomit, že tady od té doby, kdy byly nastaveny, proběhla inflace přes 50 procent. To znamená, že se hodnota státních příspěvků neustále snižuje,“ doplnil Hřib.
Dodal, že Piráti jsou hnutím, které vzniklo odspodu, což se promítá i do jejich fungování. „Piráti nevznikli jako projekt nějakého tady jednoho velkouzenáře nebo projekt komerčního fašisty, který se rozhodl vyrýžovat něco v politice. Piráti vznikli tak, že se potkali lidé, kteří o sobě do té doby vůbec nevěděli, normálně dali síly dohromady, a tak vznikla Pirátská strana,“ vysvětlil předseda Pirátů.