Je to dobytek, reagují Piráti na Fialovo vystoupení. Většina chce odejít z vlády

Piráti na svém fóru v anketě hlasují o odchodu z vlády. Do 15:50 hlasovalo 288 členů. Většina z nich chce z vlády odejít, a to konkrétně 76 procent. Proti odchodu z vlády bylo dosud 13 procent hlasujících. Zbytek se hlasování zdržel.

Na projev Fialy reagují Piráti napříč kraji. Například pirátský náměstek pro Královéhradecký kraj Arnošt Štěpánek reagoval pod příspěvkem na sociální síti X ministra vnitra Víta Rakušana.

„Piráty hodil přes palubu“

Sám ministr napsal, že rozhodnutí premiéra odvolat Bartoše se dozvěděl krátce před tiskovou konferencí telefonicky od Fialy. „Je zodpovědností premiéra, aby po tomto překvapivém kroku zajistil stabilitu koalice,“ dodal ministr.

Štěpánek poté na tweet reagoval v komentáři slovy: „Že nemůžeme od ODS čekat mnoho dobrého, jsme tak nějak tušili. Ale že je premiér až takový dobytek, jsem ani já nečekal.“

Další člen Pirátské strany Martin Štěrba pak na jejich fóru napsal, že dlouho byl podporovatel vlády. „Ale to, co dneska předvedl premiér Fiala, je vážně prasárna a de facto Piráty hodil přes palubu. A to i přes to, že před pár hodinami říkal zcela něco jiného,“ doplnil.

Jana Michailidu poté napsala: „Musíme konečně převést do reality naše heslo a mít odvahu udělat, co je správné. Ve chvíli, kdy střední třída této země padá do chudoby či dokonce do náruče národovců, jsou naše hodnoty a postoje, tolik odlišné od pravicově konzervativní vlády SPOLU, velmi důležité.“

Současně uvedla, že je potřeba, aby bylo vidět, že opozicí vůči asociálním a ekonomicky demotivačním škrtům může být i něco jiného než populismus a protonacionalismus. „Něco, co dává smysl a je konstruktivní – pojďme dát lidem naději. Proto jsme vznikli,“ dodala.

Hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták na síti X napsal, že do parlamentních voleb v roce 2021 Pirátská strana vstupovala společně se STAN. „Společně jsme vstoupili do vlády. A pokud bude potřeba předpokládám, že také společně odejdeme. Když už se Fiala chová jako diktátor, doufám, že si je toho vědom,“ doplnil Špoták.

„Co je to za divadlo? To jste neměl dost odvahy, pane premiére, říct do očí Ivanovi, že ho odvoláváte?“ reagoval senátor Lukáš Wagenknecht na síti.

„Vystoupením z vlády mu nabijeme“

Bývalý europoslanec Mikuláš Peksa ve fóru pak napsal, že podporuje podnět. „Volali mi novináři a sliboval jsem jim, že to navrhnu, ale napsal jsi to rychleji, než jsem dotelefonoval. Jdeme, není co řešit,“ doplnil.

Tomáš Guth Jarkovský na fóru zdůraznil: „Mějme odvahu udělat, co je správné.“ Další člen strany Martin Boháč napsal, že pokud někdo udělá prasárnu, tak nejlepší je v klidu ho nechat se v tom vykoupat. „Vystoupením z vlády mu navíc ještě nabijeme. Možná dokonce můžeme způsobit předčasné volby a nástup Babiše o rok dřív,“ doplnil.