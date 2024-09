Piráti začínají hlasovat o odchodu z vlády, který už Bartoš oznámil Fialovi

Piráti teď tvrdí, že je premiér z vlády „vykopl“. „Byl to podraz, SPOLU začalo cestu ke složení vlády s ANO,“ řekl Bartoš.

Premiér takovou motivaci popřel. „Ivan Bartoš si bohužel nebyl dosud schopen připustit, že digitalizace stavebního řízení je v rozkladu,“ reagoval Fiala.

O odchodu z vlády mohou hlasovat všichni členové Pirátů, jichž je podle aktuálních informací 1161. Hlasovat mohou do pondělí o usnesení, že schvalují odstoupení od koaliční smlouvy z důvodu podstatného porušení smluvních podmínek. Navrhl to ostravský Pirát Ondřej Ručka.

Diskusi v internetovém fóru, kde dosud i před veřejností probírali všechny své spory, se Piráti rozhodli uzavřít.

Bartoš ve vládě skončí 30. září. Prezident Petr Pavel, který je tento týden v USA, řekl, že bude respektovat Ústavu České republiky, která v této věci hovoří jednoznačně. „Prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády,“ říká článek 74 Ústavy ČR.

Ani Bartošova slova, že Piráti z vlády odcházejí, nemusí znamenat, že odejdou všichni jejich dosavadní ministři. Prezident Pavel se po návratu z USA v pondělí setká postupně se všemi předsedy koaličních stran.

Ministr pro legislativu Michal Šalomoun a šéf diplomacie Jan Lipavský řekli, že by po rozhodnutí Celostátního fóra Pirátů o odchodu z vlády dali demisi, ale Lipavský také prohlásil, že by asi odešel i od Pirátů. Není vyloučeno, že by pak mohl ve vládě zůstat jako nestraník. Fiala ho chválil a několikrát zopakoval, že Piráty z vlády nikdo nevyhazuje.

I bez Pirátů mají čtyři další vládní strany ve Sněmovně většinu 104 hlasů z celkových 200, respektive 105, včetně Iva Vondráka, který se rozešel s ANO po prezidentské volbě, v níž podpořil Pavla, a byl zvolen do zastupitelstva Moravskoslezského kraje jako lídr kandidátky Starostové a osobnosti pro kraj.