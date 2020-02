Piráti i lidovci se ohrazují proti Babišovým výrokům o europoslancích, KDU-ČSL požaduje veřejnou omluvu

Praha Pirátští i lidovečtí politici se ohradili vůči pátečnímu výroku premiéra Andreje Babiše (ANO) na adresu europoslanců Mikuláše Peksy (Piráti) a Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL). Babiš je označil za vlastizrádce, protože podle něj v Evropském parlamentu otevírají téma jeho možného střetu zájmů. Postupují tak podle Babiše proti české vládě. Předsednictvo KDU-ČSL uvedlo na sociálních sítích, že od něj chce okamžitou veřejnou omluvu. Kritika Babiše se ozvala i z dalších stran.

Premiér komentoval na tiskové konferenci delegaci europoslanců, která v uplynulých dnech v Praze navštívila některé úřady, aby zjišťovala fakta o jeho údajném střetu zájmů. Babiš zopakoval, že ve střetu zájmu není a v řešení svých majetkových záležitostí postupoval podle českého zákona. Delegaci označil za politickou misi.



Podle Peksy je označení europoslanců za vlastizrádce krajně nevhodné. Zdechovský Babišovi po sociálních sítích vzkázal, že pokud se jemu nebo jeho rodině něco stane, bude za to premiér plně zodpovědný. Babiš podle něj svým výrokem překročil všechny meze demokratického státu a měl by se za to okamžitě omluvit.

„Premiér nazývá naprosto legitimní kontrolu správy veřejných prostředků vlastizradou. Je naprosto neuvěřitelné, jakých sprosťáren je tahle potrefená husa schopná,“ uvedl na sociálních sítích místopředseda EP za Piráty Marcel Kolaja.

Ivan Bartoš (Twitter) @PiratIvanBartos Pane @AndrejBabis, k nehorázným výrokům na adresu českých europoslanců: upozornit na vaše zlodějiny není zrada vlasti a vy nejste stát. Nevím, jestli jste ten slovník pochytil v STB, ale nejsme na něj zvědaví. Kdo ohrožuje zájmy občanů, pokud se budou skládat na vaši hamižnost? 44 lidí to sdílí odpovědětretweetoblíbit

„Upozornit na vaše zlodějiny není zrada vlasti a vy nejste stát,“ vzkázal Babišovi na Twitteru předseda Pirátů Ivan Bartoš. „Nevím, jestli jste ten slovník pochytil v StB, ale nejsme na něj zvědaví,“ dodal.



Jurečka: Zdechovský dělá svou práci

„Premiér nesmí jen tak někoho vážně a křivě obvinit!“ napsal na Twitteru předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Zdechovský podle něj pouze jako člen kontrolního výboru europarlamentu dělá svoji práci a kontroluje, jak se s penězi v EU nakládá.

„Předsednictvo KDU-ČSL důrazně odmítá napadení místopředsedy a europoslance Tomáše Zdechovského ze strany předsedy ANO Andreje Babiše, kterého se dopustil lživým a dehonestujícím prohlášením a obviněním z vlastizrady. Předsednictvo požaduje od Andreje Babiše okamžitou veřejnou omluvu,“ uvedla KDU-ČSL na Twitteru.

Kritika Babiše zazněla i z ODS. „Označuje-li Andrej Babiš někoho za vlastizrádce jen proto, že upozorňuje na jeho střet zájmů, je to hodně daleko za hranicí přijatelného. Hlavně si ale plete zájmy České republiky se zájmy svého dotačního byznysu,“ uvedl místopředseda ODS Martin Kupka.