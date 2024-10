Lepší nediskutovat vše transparentně, naznali Piráti a uzavřou fórum

Po omezení přístupu k internetovému fóru bude mít k on-line jednání přístup fakticky jen člen či registrovaný příznivec strany. „Jako host má přístup na jednání strany registrovaný příznivec či blízký spolupracovník strany (například dodavatelé či externisti), pokud není jednání uzavřené,“ řekla serveru mluvčí strany Lucie Švehlíková. Dodala, že kdokoli jiný má na jednání přístup, jen pokud to schválí celostátní fórum.

Původní pravidla pro zobrazování obsahu fóra obsahovala formulku „kdokoli jiný“. Návrh, aby byla vyškrtnuta, podpořila i poslankyně Klára Kocmanová. „Veřejnost víc zajímají výsledky diskuse než to, jak diskuse probíhá. Měla jsem od voličů zpětnou vazbu, že bude lepší, když nebudeme transparentně diskutovat úplně všechno,“ řekla Deníku N.

Webové fórum patří mezi charakteristiky Pirátů, kteří si zakládají na transparentnosti. Mělo ale i své kritiky, podle kterých takto extrémní otevřenost komunikace má i své nevýhody.

Uzavřít stranické fórum navrhl koncem letošního září pirátský ministr zahraničí Jan Lipavský. „Piráti se musí zbavit komoušů a ultralevičáků. A vypnout fórum,“ řekl serveru Novinky.cz. Krátce poté Piráti na fóru schválili odstoupení strany od koaliční smlouvy s koalicí Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Starosty a nezávislými (STAN). Strana se rozhodla ve vládě skončit v reakci na rozhodnutí premiéra Fialy odvolat šéfa Pirátů Ivana Bartoše z funkce vicepremiéra pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj.

O co pozorovatelé přijdou

Letmý pohled na obsah Pirátského fóra ukazuje, že důvodem pro uzamčení může být nejen to, co obsahuje, ale také to, co v něm není. Některé sekce totiž – možná překvapivě – nevykazují velkou aktivitu. Příkladem je sekce „Připravované předpisy“, která obsahuje za poslední dva roky jen sedm přidaných témat. V resortní sekci „Vnitro a bezpečnost“ přibývají cca dvě témata ročně – a v „Informatika“ je poslední téma rok staré. Relativně živo mají Piráti v sekci Finance, naopak „Návykové chování“ má jen tři témata, kde je poslední příspěvek z letošního roku. Podobně v části Fóra s názvem Vnitrostranická diskuse jsou jen tři témata, která mají alespoň jeden příspěvek z posledního týdne.