Chceme desetkrát víc poslanců, říká šéf Pirátů Bartoš před víkendovým sněmem strany

Lidovky.cz: Piráty vedete zhruba třináct let. Nenazrál čas na změnu?

Není důležitá délka, ale co se vám za tu dobu podaří. Nikdy jsem to nebral jako samozřejmost, že mě strana nominuje a zvolí. Pro mě je v politice důležitá motivace, a ta si myslím, že mi nechybí. Předseda není ten, kdo někam svévolně vede stranu – vždyť jsme demokratický subjekt. Je to zejména člověk, který bojuje za jednotlivé politiky na té nejvyšší úrovni: v současnosti jde o formát K5 (lídři vládní koalice, již včetně Pirátů tvoří pět stran – pozn. red.).